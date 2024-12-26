Сегодня 13:08 Минимущества Подмосковья подвело итоги работы в 2024 году 0 0 0 Фото: Сергей Хакимов Подмосковье

Недвижимость

Традиционное итоговое совещание, на котором подвели итоги работы с государственной собственностью, состоялось в Доме правительства Подмосковья. Результаты 2024-го и планы на 2025-й озвучили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Во встрече приняли участие руководители Комитета по конкурентной политике Подмосковья, Региональный центр торгов, УФНС России по Московской области, а также около 120 представителей городских округов. «По итогам 2024 года бюджеты городских округов пополнились на 25,42 миллиарда рублей от реализации недвижимости, что на 4,08 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. За пять лет это самый значительный процент выполнения плана неналоговых поступлений в бюджет», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Самые большие поступления от продажи и аренды недвижимости обеспечили городские округа Одинцовский, Рузский и Истра. Большую роль в эффективном распоряжении имуществом сыграла и масштабная инвентаризация, которую проводили в Подмосковье полтора года. Информация по каждому неиспользуемому объекту есть на инвестпортале региона.

«Мероприятия по цифровизации и оптимизации процессов, связанных с земельно-имущественными торгами, тоже приводят к ощутимым результатам. В 2024 году реализовано более 4 588 лотов, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Итоговые цены от торгов увеличились на 38% и составили около 11 миллиардов рублей», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Директор Регионального центра торгов Мартирос Саркисян отметил рост конкуренции на торгах и увеличение спроса на аукционы по продаже земельных участков в Подмосковье. «По сравнению с 2023 годом отмечен рост конкуренции на торгах на 5%. Количество участников, претендующих на один лот, увеличилось до 4,6. Кроме того, в этом году более чем в два раза увеличился спрос на покупку участков на земельных аукционах», — сказал он. В конце совещания Тихон Фирсов вручил награды представителям городских округов, которые показали в этом году лучшие результаты. Благодарственные письма также получили коллеги из смежных ведомств за плодотворное сотрудничество.