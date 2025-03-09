Международный турнир по кекусинкан принял 198 спортсменов из Подмосковья

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по кекусинкан «Кубок Наций», которые организовали подмосковный клуб «Подольск-Додзе» и Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Кекусинкай — это не просто спорт, это философия, которая формирует характер, развивает силу духа и смелость, учит преодолевать трудности. Уверен, что эти качества, заложенные в юные годы, останутся с вами навсегда. Кубок Наций дает возможность объединять людей разных национальностей и культур», — зачитал приветственные слова губернатора Московской области Андрея Воробьева к участникам соревнований заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

В турнире от Подмосковья участвовала большая делегация — 198 человек. Из них 80 спортсменов представляли Подольск, 22 — Люберцы, 17 — Балашиху, 23 — Одинцово, 15 — Мытищи, 13 — Химки, 10 — Видное, 14 — Красногорск и четыре — Долгопрудный. Всего в турнире приняли участие спортсмены из 26 стран и 41 региона России.

​​«Сегодня около 200 подмосковных спортсменов из девяти муниципальных образований принимают участие в турнире. Сам турнир зародился в Подмосковье, в прошлом году он проходил в Чехове. Спасибо Союзу промышленников и предпринимателей „Иволга“ — они стали инициаторами Кубка Наций и активно развивают кекусинкан на территории региона», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На открытии Кубка Наций участников поприветствовали заместитель министра спорта России Игорь Сидоркевич, заместитель директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Степан Кузьменков, президент Федерации кекусинкан России и глава инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Слипенчук, а также главный тренер и руководитель клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин.

Заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин отметил, что спорт всегда был объединяющей силой. Он выразил надежду, что турнир станет праздником спорта, боевых искусств и настоящей дружбы.

«Лично меня берет гордость, что Московская область является организатором международного Кубка Наций. Отмечу очень важный момент, что сегодня бизнес помогает развитию спорта, поддерживает молодых спортсменов, а также участников специальной военной операции. Очень важно то, что происходит на фронте, но не менее важно то, что происходит сегодня здесь. Это все делается ради нашей молодежи», — подчеркнул заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Напомним, «Кубок Наций» проводится второй год подряд. Впервые турнир прошел в феврале 2024 года в Чехове, где выступили более 700 спортсменов из 12 стран. В 2025 году соревнования состоялись 9 марта во Дворце Ирины Винер в «Лужниках». Турнир проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».