Сегодня 16:07 Метель и шторм: чего ждать от погоды в Подмосковье на следующий неделе? Метеоролог Позднякова: в столичном регионе значительно похолодает к понедельнику

Подмосковье

Жителей столичного региона предупредили о снегопаде 20 апреля и сильном понижении температуры воздуха. 360.ru выяснил, какой погоды ждать на самом деле.

Снег и штормовой ветер в Москве и Подмосковье 20 апреля В начале следующей рабочей недели в результате арктического вторжения в Москве и Подмосковье ожидается понижение ночной температуры до околонулевых значений с вероятностью заморозков. Также возможна гололедица. «Ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров. Дневная температура не превысит 0…+3. При этом ожидается штормовой ветер в порывах до 16 метров в секунду, из-за чего будет казаться, что на улице -3…-5», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прогноз погоды на начало следующей недели в Москве и области К началу следующей недели температура действительно понизится. «В ночное время в понедельник в прогнозе звучит без существенных осадков. На высоте температура будет порядка -10 градусов, не исключено, что местами будет опускаться мелкая-мелкая крупа. Понимаете, мы это даже не заметим», — сообщила 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Столбики термометров в понедельник опустятся на три-четыре градуса ниже нормы.

К этому нужно готовиться, потому что мы уже привыкли к теплу, ждем его. Дальше процесс развивается по холодному варианту. Мы даже на выходные понизили температуру. Уже не прогнозируется такого тепла, как мы ждали. Татьяна Позднякова

Погода в Москве и Подмосковье на выходных В субботу, 18 апреля, ночь будет довольно теплой, отметила Позднякова. «Ночь будет довольно теплая, +6…+8. Дневная температура +11…+13 градусов. В воскресенье станет прохладнее и ночью, и днем, минимальная — +2…+4, дневная температура всего +7…+9», — сказала она. Температура воздуха будет ниже на два-три градуса. «На долгие прогулки в воскресенье рассчитывать не приходится. <… > Завтра давление будет чуть ниже, чем сегодня, поэтому ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура +6…+8. Дневную оставляем пока что на уровне +15…+16 градусов. Мы ждем, что завтра на короткое время попадем в теплый сектор циклона», — добавила метеоролог.

Прогностические модели показывали, что пятница будет самым теплым днем.

Не исключено развитие кучевой облачности, поэтому местами она может пролиться небольшим кратковременным дождем. Татьяна Позднякова

Когда в московский регион вернется тепло? По словам Поздняковой, модели все время отодвигают следующую волну тепла. «Пока что они рассчитывают, что довольно прохладная погода будет 20, 21, 22, а потом наметилась тенденция к повышению температуры. Долгосрочные прогнозы тоже давали нам существенное повышение температуры именно в последние пятидневки месяца. Поэтому можно рассчитывать на то, что так и случится», — заключила специалист.