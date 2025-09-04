Вел бой до последней секунды. Мемориальную доску в память о герое России Артеме Щукине открыли в Подольске
Мемориальную доску в память о герое России Артеме Щукине открыли в школе № 30 в Подольске. Учреждение получило имя бойца после его гибели на СВО. В церемонии поучаствовал губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех военнослужащих, которые защищают страну на передовой.
Памятную табличку открыли в день рождения Артема Щукина — ему могло бы исполниться 29 лет. Ценой своей жизни он спас сослуживцев.
«Пусть этот день останется в памяти, а имя героя будет вдохновлять всех на добрые дела. Еще раз хочу сказать слова благодарности и 45-й бригаде, и другим подразделениям, которые сегодня на передовой защищают нашу страну. Мы обязательно победим и наши ребята вернутся домой», — сказал губернатор.
Артем Щукин родился в Калужской области. Он окончил школу с золотой медалью, после чего вместе с семьей переехал в Подольск. С отличием Артем завершил обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище, а затем в ходе отбора попал в особый отряд 45-й бригады ВДВ. За свою жизнь он получил Орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали «За отвагу», «За храбрость» второй степени, знак отличия «За Службу в военной разведке ВДВ».
С самого начала СВО мужчина участвовал в боевых действиях, побывав в четырех командировках. В конце 2023 года он получил очередное задание — обеспечить огневое прикрытие группы. Отряд попал в засаду, и Артем получил тяжелое ранение из-за шквального огня противника. Отдав приказ напарникам об отступлении, герой остался прикрывать сослуживцев до последней секунды жизни. По указу президента ему посмертно присвоили звание героя России.
Доска стала третьей, посвященной Артему Щукину. Первую открыли в родной школе бойца в Козельске, а вторую — на фасаде дома в Подольске, где он жил.
По сей день в СОШ № 30 работает мама героя — Татьяна Николаевна. В учреждении ведут большую работу по патриотическому воспитанию. Там окрыли музей «Память поколений», посвященный истории Подольска и значимым событиям Великой Отечественной войны.
«Ребята — вы наше будущее, вы можете брать пример с таких героев, как Артем, любить семью и Родину, ставить перед собой цели и достигать их. А мы, ваши учителя, ваши наставники, всегда будем рядом, помогать», — сказала Татьяна Щукина.