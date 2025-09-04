Вел бой до последней секунды. Мемориальную доску в память о герое России Артеме Щукине открыли в Подольске

Мемориальную доску в память о герое России Артеме Щукине открыли в школе № 30 в Подольске. Учреждение получило имя бойца после его гибели на СВО. В церемонии поучаствовал губернатор Андрей Воробьев . Он поблагодарил всех военнослужащих, которые защищают страну на передовой.

Памятную табличку открыли в день рождения Артема Щукина — ему могло бы исполниться 29 лет. Ценой своей жизни он спас сослуживцев.

«Пусть этот день останется в памяти, а имя героя будет вдохновлять всех на добрые дела. Еще раз хочу сказать слова благодарности и 45-й бригаде, и другим подразделениям, которые сегодня на передовой защищают нашу страну. Мы обязательно победим и наши ребята вернутся домой», — сказал губернатор.

Артем Щукин родился в Калужской области. Он окончил школу с золотой медалью, после чего вместе с семьей переехал в Подольск. С отличием Артем завершил обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище, а затем в ходе отбора попал в особый отряд 45-й бригады ВДВ. За свою жизнь он получил Орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали «За отвагу», «За храбрость» второй степени, знак отличия «За Службу в военной разведке ВДВ».