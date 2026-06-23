Медведей становится больше? Минэкологии Подмосковья ответило на слухи об отстреле хищников

В Подмосковье становится больше бурых медведей, а вместе с этим растет число их выходов к населенным пунктам. На фоне сообщений о возможном пересмотре охранного статуса хищников власти региона объяснили, сколько медведей сейчас обитает в области и планируется ли разрешать их отстрел. Подробности — в материале 360.ru.

Медведей стало больше

Популяция бурого медведя в Московской области продолжает увеличиваться, однако говорить о критической ситуации пока рано. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья в ответ на запрос 360.ru.

По данным ведомства, в последние годы специалисты все чаще фиксируют следы жизнедеятельности медведей рядом с населенными пунктами. Экологи связывают это с ростом численности хищников в соседних регионах. Так, в Тверской области насчитывается около пяти тысяч особей, в Смоленской — более 2,3 тысячи, а в Ярославской — около 1,3 тысячи медведей.

В министерстве оценивают численность бурого медведя в Подмосковье в 70–80 особей. При этом около 30–40 животных составляют местную популяцию, а остальные периодически заходят в регион из соседних областей.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что численность медведей в Московской области якобы превысила 100 особей. Авторы публикации утверждали, что в Управлении государственного охотничьего контроля Московской области обсуждают возможность пересмотра охранного статуса бурого медведя из-за роста популяции и случаев выхода животных к людям.