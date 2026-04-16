Медики, промышленники и бойцы СВО: кто заменит действующих политиков в Подмосковье?

«Единая Россия» продолжает регистрацию кандидатов на предварительное голосование — она продлится до конца апреля. За месяц с начала процедуры о своем желании участвовать в выборах заявили около 700 человек. Как отмечают в региональном оргкомитете, только чуть более четверти кандидатов — действующие депутаты. Подавляющее большинство — новые лица в политике.

«Мы ожидаем высокую конкуренцию на предварительном голосовании в этом году. Уже сейчас видим конкурс в среднем из шести человек на место на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Примерно 75% кандидатов — новые лица. Это говорит о том, что депутатский корпус Подмосковья может значительно обновиться», — отметил представитель регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель исполкома «Единой России» в Московской области Денис Перепелицын.

По его словам, более 130 кандидатов — представители реального сектора экономики: промышленных предприятий и бизнеса. Около половины — отраслевых сообществ: медики, педагоги, социальные работники. При этом, примерно 50% кандидатов — женщины.

«Задача Президента по вовлечению защитников в политику также обретает реальные лица — и их немало: 45 кандидатов предварительного голосования — это действующие военнослужащие или ветераны спецоперации», — сообщил Денис Перепелицын.

Он напомнил, что в их числе — Герой России, ефрейтор, военный фельдшер из Ступино Людмила Болилая. Президент вручил ей «Золотую Звезду» Героя РФ за самоотверженность и героизм при спасении раненого бойца. Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания с начала СВО. Также на предварительное голосование зарегистрировались заместитель командира 242 мотострелкового полка Виталий Трухачев и ветеран спецоперации Павел Коломацкий.

На этой неделе список кандидатов пополнился как действующими депутатами, так и новичками в политике.

Тарас Ефимов — депутат Мособлдумы с 2016 года. Он был одним из инициаторов закона, по которому предприятия, поддерживающие колледжи и техникумы, получают налоговые вычеты. По его словам, такие решения позволяют одновременно модернизировать производство, помогать системе профобразования и создавать новые рабочие места. Все они закреплены в народной программе партии.

Главврач Химкинской клинической больницы, областной депутат и участник предварительного голосования Владислав Мирзонов в числе основных приоритетов тоже обозначает реализацию народной программы, в части здравоохранения. Он уверен, что именно благодаря наказам, которые жители вносят документ, партия рационально расставляет приоритеты.

«В народную программу мы вносим то, что действительно важно для людей. И нам сейчас не стыдно говорить о результатах. В регионе за пять лет построены свыше 60 новых объектов здравоохранения. В медицину привлечены тысячи новых специалистов. Сейчас мы формируем новую народную программу. И советуемся с нашими жителями: так ли мы делаем, что исправить, куда идти дальше», — заключил Мирзонов.

Социальным вопросам в случае победы на выборах готов посвятить себя и Александр Лебзяк — олимпийский чемпион по боксу, главный тренер сборной России. В партии с 2017 года. Александр планирует сосредоточиться на развитии физкультуры и спорта и работе с молодежью.

«Каждый, независимо от социального положения, должен иметь возможность развиваться, получать поддержку и добиваться успеха в выбранной сфере. Моя работа научила меня главному: побеждает не тот, кто сильнее на словах, а тот, кто каждый день работает, держит удар и идет до конца. Именно с такими принципами я иду на выборы и рассчитываю на поддержку людей», — подчеркнул Александр Лебзяк.

Напомним, в Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы нескольких округов.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля, а с 20 апреля по 29 мая все желающие смогут через портал «Госуслуги» зарегистрироваться на участие в процедуре в качестве избирателей. Само же предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Подробная информация на сайте PG.ER.RU.