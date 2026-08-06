Мастера из Подмосковья вошли в число лауреатов Национальной премии

В Московской области успешно работают 19 предприятий народных художественных промыслов. И регион в очередной раз смог подтвердить звание главной творческой кузницы страны — подмосковные мастера стали лауреатами престижной национальной премии. При этом все предприятия Подмосковья получают государственную поддержку, которая закреплена в Народной программе «Единой России».

Предприятия народных промыслов развивают разные направления. Они выпускают фарфор и керамику, платки, лаковые миниатюры, авторских кукол, изделия из кости и предметы с росписью по металлу. Эту продукцию поставляют и за пределы России.

Среди мер поддержки таких предприятий — снижение налоговой нагрузки, гранты, а также компенсации части расходов на аренду, коммунальные услуги, выставки и ярмарки.

«Для нас очень важно, что идет поддержка народных художественных промыслов. Ключевое — это возмещение затрат. Заявка на всю продукцию, которую мы делаем в рамках НХП, подтверждение документами затрат, дает право нам получать субсидии по налогам, по электроэнергии, по газу, по ярмаркам, выставкам. Это очень важно продвижению наших брендов», — рассказал депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Эдуард Живцов.

Кто стал лауреатами премии

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи победила в номинации «Лучший проект по цифровизации». Награду ей принесла коллаборация с компьютерной игрой Atomic Heart.

Художник Владимир Рогатов соединил в работах образы игры с традиционной федоскинской росписью. Шкатулка фабрики появилась в Atomic Heart как игровой артефакт.

Среди лауреатов также оказались Иван и Ирина Бычковы — молодые специалисты Дулевского фарфорового завода. Они заняли третье место в России в своей категории.

«Опять же в рамках поддержки партии „Единая Россия“ получаем для молодых специалистов гранты. Буквально неделю назад молодая семья Ивана и Ирина Бычковы в Совете Федерации получали премию. Они заняли третье место по России. Очень важно, когда на государственном уровне молодых ребят замечают, поощряют и вселяют уверенность, надежду им, чтобы они дальше творили, создавали», — дополнил депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Эдуард Живцов.

Ранее Федоскинская фабрика миниатюрной живописи ворвалась в тренды социальных сетей.