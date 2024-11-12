Форум Министерства информации и молодежной политики Московской области «Мы — Россия» идет уже два дня. В нем участвуют молодые ребята из Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Белоруссии. Форум продлится до 13 ноября и соберет более 1,5 тысячи человек.

«У наших участников насыщенное расписание. Каждый день начинается с занятий по такмеду — знания и умения, которые могут пригодиться каждому из нас в повседневной жизни. Дальше — пять образовательных блоков: медиа, социальные коммуникации, организация мероприятий, ораторское искусство и информационная безопасность», — сообщила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

На второй день участники встретились с военным обозревателем Даниилом Безсоновым, который обсудил с ними информационные войны, манипуляции через социальные сети и необходимость распознавать фейки. Он отметил важность понимания информационных технологий для защиты от психических манипуляций.

«Я всегда люблю встречаться с молодежью, говорить об истории, об идеологии об информационной безопасности, о патриотизме. Я готов всегда поделиться своим опытом. — отметил Безсонов.

Большой интерес вызвали мастер-классы по тактической медицине от ветерана боевых действий и основателя учебного центра тактической медицины Артема Катулина. Он подчеркнул, что умение оказывать первую помощь необходимо как в мирной, так и в военной сфере. Катулин объяснил, что главное — знать, как останавливать кровь и действовать в экстремальных условиях.

С заместителем начальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василием Плотниковым участники обсудили теорию «Окна Овертона» для управления общественным мнением. Это вызвало оживленные дебаты, участники привели примеры реабилитации нацизма на Украине и оправдания беспорядков движения BLM в США.

На занятиях «Медиашколы» Марии Смолиной ребята освоили логику построения текста и приемы нейролингвистики, узнали о создании имиджа, важных для блога ярких заголовках и других нюансах ведения успешного блога.