Сегодня 19:04 Мастер-классы, эксперименты и миллионы посетителей. Воробьев — о работе стенда Подмосковья на выставке «Россия» Воробьев: стенд Подмосковья на форуме «Россия» посетили 6 миллионов человек 0 1 0 Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Подмосковье

Выставки

Андрей Воробьев

ВДНХ

Выставка-форум «Россия»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил регионам памятные статуэтки за участие в международной выставке-форуме «Россия». В числе награжденных — Московская область за организацию стенда, демонтирующего достижения региона. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что за время работы выставки стенд Подмосковья посетили свыше шести миллионов человек. «Гости могли совершить 3D-путешествие по самым знаковым местам Московской области, принять участие в игре-стратегии, прототипом которой стали наши ЦУР и „Добродел“, учились управлять квадрокоптером, оказывать первую помощь, а в рамках акции „Доброе дело“ написали более 1,2 тысячи писем со словами поддержки нашим бойцам, которые сейчас на передовой», — отметил губернатор. Воробьев также поблагодарил Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Игоря Бутмана, Юрия Башмета и Егора Дружинина, презентовавших на выставке проекты, которые будут реализованы на территории Подмосковья.

Фото: Сергей Хакимов

С ноября прошлого года на стенде Подмосковья провели более 2,3 тысячи викторин о Московской области. Гости стенда создали три тысячи эко-кормушек в виде уточек — символов проекта «Добродел». Они также приняли участие в мастер-классах по танцам, изготовлению брелоков из костей и экспериментах с химией.

Фото: Сергей Хакимов 1/3 Фото: Сергей Хакимов 2/3 Фото: Сергей Хакимов 3/3

Специалисты подмосковных перинатальных центров делились информацией о уходе за младенцами и проводили обучение сердечно-легочной реанимации. На мастер-классе «Роды глазами мужчин» мужчины смогли прочувствовать на себе схватки, а в рамках Дня здоровья было произведено 365 УЗИ щитовидной железы. Кроме того, посетители стенда в преддверии Нового года писали письма Деду Морозу, создавали уникальные открытки с помощью GigaChat и виртуального ассистента «Салют». В универмаге, работающем на выставке в 75-м павильоне ВДНХ, все желающие могли приобрести изделия народных промыслов Подмосковья, включая павловопосадские платки, продукцию Гжельского фарфорового завода и другие уникальные изделия. Организацию выставки «Россия» поддержали более 2,5 тысячи «Волонтеров Подмосковья», которые активно участвовали в работе стенда, обеспечивали информационную поддержку и принимали участие в организации различных мероприятий. В ходе торжественной церемонии организаторы также наградили Телеканал «360» за всестороннее освещение международного выставочного форума «Россия».

Фото: Александра Степанова 1/6 Фото: Дмитрий Белицкий 2/6 Фото: Константин Семенец 3/6 Фото: Сергей Хакимов 4/6 Фото: Сергей Хакимов 5/6 Фото: Татьяна Товпеко-Першина 6/6

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».