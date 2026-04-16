«Масштабная работа по президентской программе». Андрей Воробьев проверил как идет ремонт корпуса «Лицея Протвино»

В городском округе Серпухов к следующему году обновят 11 объектов образования и культуры. В их число вошел «Лицей Протвино». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил лицейский корпус № 2 на улице Гагарина и выяснил, как идут работы.

«К 1 сентября капитально отремонтируем в округе еще несколько школ. Это Липицкая СОШ, дошкольное отделение СОШ № 16, дошкольный блок СОШ № 18 в микрорайоне. Ивановские дворики, школа № 10, Центр Непрерывного Образования школы № 7. Еще один важный объект — Губернский колледж», — перечислил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что в городском округе Серпухов сейчас идет самая масштабная работа по президентской программе капремонта. Всего специалисты обновляют 12 объектов.

Глава области пообщался с руководителями и педагогами лицея и Губернского колледжа. Капитальный ремонт в обоих учреждениях планируют закончить к 1 сентября.

Протвино считается одним из ведущих научных центров России, где располагаются два академических института, специализирующихся на физике, в также наукоемкие предприятия. Подготовка кадров — одно из важнейших направлений развития города.

Этому способствуют специальные площадки, которые возводятся в том числе для выявления и развития талантов в области точных наук.

В образовательном комплексе «Лицей Протвино» держится высокий уровень подготовки. Выпускники этого учебного заведения регулярно выигрывают олимпиады, побеждают в престижных федеральных конкурсах и получают высокие баллы на экзаменах. В прошлом году школа стала лучшей во всероссийском проекте «Наука — территория героев».

Зданию лицея уже более 50 лет, работы по его обновлению начались в прошлом году. Сейчас на объекте трудятся более 50 специалистов, готовится монтаж лесов.

Руководитель проекта по капремонту корпуса № 2 Сергей Кузнецов уточнил, что внутренние работы уже почти завершены.

«Все системы водоснабжения и канализации у нас новые, водопровод тоже заменен. Проложены и слаботочные системы. Мы планируем закончить все внутренние работы к концу мая», — добавил он.