«Масштабная работа по президентской программе». Андрей Воробьев проверил как идет ремонт корпуса «Лицея Протвино»
В городском округе Серпухов к следующему году обновят 11 объектов образования и культуры. В их число вошел «Лицей Протвино». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил лицейский корпус № 2 на улице Гагарина и выяснил, как идут работы.
Глава области пообщался с руководителями и педагогами лицея и Губернского колледжа. Капитальный ремонт в обоих учреждениях планируют закончить к 1 сентября.
Воробьев подчеркнул, что в городском округе Серпухов сейчас идет самая масштабная работа по президентской программе капремонта. Всего специалисты обновляют 12 объектов.
«К 1 сентября капитально отремонтируем в округе еще несколько школ. Это Липицкая СОШ, дошкольное отделение СОШ № 16, дошкольный блок СОШ № 18 в микрорайоне. Ивановские дворики, школа № 10, Центр Непрерывного Образования школы № 7. Еще один важный объект — Губернский колледж», — перечислил губернатор.
Протвино считается одним из ведущих научных центров России, где располагаются два академических института, специализирующихся на физике, в также наукоемкие предприятия. Подготовка кадров — одно из важнейших направлений развития города.
Этому способствуют специальные площадки, которые возводятся в том числе для выявления и развития талантов в области точных наук.
В образовательном комплексе «Лицей Протвино» держится высокий уровень подготовки. Выпускники этого учебного заведения регулярно выигрывают олимпиады, побеждают в престижных федеральных конкурсах и получают высокие баллы на экзаменах. В прошлом году школа стала лучшей во всероссийском проекте «Наука — территория героев».
Зданию лицея уже более 50 лет, работы по его обновлению начались в прошлом году. Сейчас на объекте трудятся более 50 специалистов, готовится монтаж лесов.
Руководитель проекта по капремонту корпуса № 2 Сергей Кузнецов уточнил, что внутренние работы уже почти завершены.
«Все системы водоснабжения и канализации у нас новые, водопровод тоже заменен. Проложены и слаботочные системы. Мы планируем закончить все внутренние работы к концу мая», — добавил он.
Еще один важный объект, который капитально отремонтируют в ближайшее время — Губернский колледж. Сегодня это учебное заведение считается флагманом профессионального образования в Подмосковье, оно готовит кадры для машиностроения и высокотехнологичных отраслей. Всего в колледже учатся более двух тысяч человек.
Студенты имеют доступ к современным лабораториям, в том числе к мастерским по вакуумным и магнитным системам, эксплуатации измерительных систем, обработке и передаче сигналов, а также комплексам для программирования контроллеров.
Основные работы ведутся в учебном корпусе № 6 и мастерских в Протвине на Лесном бульваре. Корпус отремонтируют от фундамента до крыши, от прежнего строение останутся только несущие стены.
Специалисты уже закончили кровельные работы, скоро будет готова и черновая отделку помещений. Общую готовность здания оценили в 39%.
К 1 сентября в городском округе Серпухов также собираются завершить капремонт школы в селе Липицы и СОШ № 10 на улице Войкова в Серпухове, в детском саду при школе № 16 на улице Космонавтов и в дошкольном блоке СОШ № 18 в микрорайоне «Ивановские дворики».
До конца года обновят и ДК «Исток» на улице Красный Текстильщик. Перед строителями поставили задачу совместить современные инженерные требования, но сохранить исторический облик здания.