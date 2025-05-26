В Подмосковье продолжается комплексная работа по переселению людей из аварийного жилья. Никто из участников госпрограммы не останется без нового комфортного дома, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев .

Особое внимание уделяют семьям с детьми, вынужденным продолжительное время ждать переселения.

«Существует в рамках нацпроекта программа переселения из аварийного жилья. Специфика ее в том, что она весьма протяженная по времени. В частности, если дом признали аварийным, то переселение 2030 года. Сегодня 2025-й, люди живут в аварийном жилье, и наша задача — максимально быстро найти решение по расселению», — пояснил Воробьев.

Сейчас в Подмосковье ведут работу с многоквартирными домами, которые признали аварийными до 1 апреля текущего года — там проживают 43 тысячи человек.

Губернатор напомнил о ранее введенных сертификатах, которые позволяют семьям не ждать годами, а переезжать в уже готовое жилье. Новая практика, которая дает жителям ветхих зданий возможность сменить квартиру в течение месяца, оказалась успешной. Выдачу сертификатов решили возобновить – заявления будут принимать с 1 июня по 1 августа.

Важное условие программы — приобретение уже готового жилья. Это не только позволит быстро сделать жизнь людей более комфортной, но и поддержать застройщиков на фоне непростой ситуации на рынке жилья. Андрей Воробьев призвал держать связь с девелоперами и активно включать их в процесс работы.

По его словам, главы муниципалитетов должны довести до жителей ветхих домов всю необходимую информацию и сохранять с ними диалог на всех этапах.

«Вы знаете, что на прошлой неделе вышел большой перечень поручений в рамках президиума Госсовета, по нацпроекту „Комфортное жилье и среда“. В связи с этим, давайте внимательно посмотрим, где кричащая ситуация и не вошла в расселение», — подчеркнул глава региона.

Отдельно Воробьев обратил внимание на неэффективность капитального ремонта в домах, которые фактически непригодны для проживания. По его словам, в некоторых домах, формально не признанных аварийными, условия жизни остаются недопустимыми.

«Получается, что мы пытаемся их отремонтировать, тратим огромные деньги, но как отремонтировать дом, который нельзя отремонтировать? Только очень дорогой ценой», — отметил Андрей Воробьев.