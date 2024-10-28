Лыжный сезон начнется в Подмосковье в середине ноября

В Подмосковье любительский спорт набирает все большую популярность, а кататься на лыжах можно даже не дожидаясь снегопада. С какого возраста ребенку начинать заниматься биатлоном, а также как построить спортивную карьеру, в интервью 360.ru рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва «Истина», вице-президент Федерации биатлона Московской области Андрей Кулагин.

Спортивный центр «Истина» базируется в Истре и в Дмитровском городском округе, рассказал Кулагин. Самые популярные виды спорта у жителей Подмосковья — это лыжные гонки и хоккей.

«У нас созданы все условия не только для работы с нашими спортсменами, но и для тех, кто хочет приехать и попробовать встать на лыжи впервые. Люди приезжают и потренироваться, и просто провести время с семьей. Для этого не надо ждать сильных снегопадов, побегать на лыжах можно уже в ноябре», — пояснил Кулагин.

Трассы готовят с помощью оборудования, которое создает искусственный снег. Нужно просто дождаться морозов.

«Под давлением вода подается в снегогенератор, который производит мелкие кристаллики. На морозе вода замерзает, и получается снег, но не пушистый, а из микроскопической ледяной крошки. Главное — правильно подготовить трассу, которая после укатки начинает напоминать вельвет. Такие трассы очень любят профессиональные спортсмены из-за отличного скольжения», — объяснил Кулагин.

Он отметил, что жители Подмосковья стали больше интересоваться здоровым образом жизни, спортом.

«Любительский спорт набирает в регионе большую популярность, все больше и больше жителей Подмосковья начинают заниматься спортом, а те, кто раннее занимался — начинают делать это чаще, регулярнее. Мы отмечаем устойчивый рост занимающихся физической культурой. Мероприятия проходят ярко, красочно, с музыкой: и забеги, и лыжные марафоны, и различные хоккейные турниры — это становится не просто полезным и интересным, становится модно!» — подчеркнул Кулагин.

По его словам, вставать на лыжи можно с самого раннего возраста, но профессионально дети начинают заниматься биатлоном с девяти лет. В Подмосковье работают 10 спортивных школ, а самые известные из них находятся в Протвине, Павловском-Посаде, Пушкино и Истре.

«Всего биатлоном занимается более 700 человек. Половина из них только начали свои тренировки, еще примерно половина — это дети, которые уже добились каких-то результатов. Ну а на вершине этой пирамиды находится 35 спортсменов. Эта вертикаль позволяет вырастить настоящего спортсмена. Ребенок, у которого все получается, постоянно участвует в соревнованиях, а тренеры потихоньку присматриваются к будущим звездам биатлона», — пояснил Кулагин.

Он подчеркнул, что биатлон учит не только преодолевать трудности и добиваться результата, но и тренировать дисциплину, выносливость и самообладание.

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