Лучший в банковском деле. Ученик из Мытищ победил на межрегиональном чемпионате

В Мытищах — новый повод для гордости. Ученик школы № 32 Максим Бычков выиграл итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Банковское дело». Соревнования прошли в Оренбурге и собрали участников из семи регионов страны — от Санкт-Петербурга до Новосибирска.

Максим уверенно обошел соперников и принес Московской области золотую медаль. За победой — месяцы подготовки, сложные задания и работа с наставниками. Банковское дело за 15 минут Участникам чемпионата нужно было пройти сразу несколько испытаний: расчетно-кассовое обслуживание клиентов, оформление кредитов, консультации и продажи банковских продуктов. На подготовку документов отводили два часа, а само выступление длилось всего 15 минут. Самым сложным, признается Максим, оказалось общение с клиентом. «Нужно было все проговорить и ничего не забыть. Я сам придумывал, как правильно подойти к человеку, чтобы он понял и согласился», — рассказал победитель чемпионата.

После второго места — сразу золото

Для Максима это уже не первый опыт участия в чемпионате. В прошлом году школьник остановился в шаге от следующего этапа, заняв второе место. «В прошлом году я на региональном этапе занял только второе место, поэтому на следующий этап не прошел. И поэтому для себя я твердо решил, что в следующем году хочу место выше пройти на след этап. В итоге занял первое место. У меня получилось», — поделился он.

Школу № 32 уже знают на чемпионатах

В школе № 32 чемпионатным движением занимаются уже четыре года. За это время ученики завоевали 24 медали, причем 12 из них — только в этом году. Педагог-организатор Александра Асташенко говорит, что команду из Мытищ на межрегиональных этапах уже узнают. «Во-первых, я очень рада за своих ребят. Конечно же, очень приятно, когда мы постоянно приезжаем, и нас узнают. Уже знают, что опять приехали побеждать. Да, это очень приятно. Конечно же, огромная радость за ребят», — отметила она. Для самого Максима участие в чемпионате стало не только знакомством с банковской сферой, но и возможностью проверить себя и добиться поставленной цели.