Льготы по одной заявке: как оформить статус ветерана труда в Подмосковье
Оформить статус ветерана труда жители Московской области могут не выходя из дома, подав необходимые документы через региональный портал государственных услуг. С начала 2026 года такой возможностью воспользовались более 2,5 тысячи человек. Кто может рассчитывать на получение статуса и какие льготы получают ветераны труда, узнал 360.ru.
Кому присваивают статус ветерана труда
Звание ветерана труда присваивают за многолетнюю и добросовестную работу. Статус бывает двух видов — федеральный и региональный. В первом случае обладатель звания пользуется льготами по всей стране, во втором — только на территории своего региона. При этом один человек может иметь оба звания одновременно.
Для получения статуса ветерана труда необходимо подтвердить трудовой стаж и представить данные о наградах. Минимальный срок работы для мужчин и женщин, обладающих государственными наградами, составляет 25 и 20 лет соответственно.
К госнаградам относятся высшие звания (Герой России или Мать-героиня), ордена и медали, знаки отличия, почетные грамоты или благодарности президента, почетные знаки или знаки отличия («За успехи в труде» и «За безупречную службу»), а также почетные звания (народный учитель, заслуженный артист и другие).
Награды также могут быть ведомственными. Минимальный срок службы для претендентов на получение звания ветерана труда остается прежним: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Но в этом случае появляется условие: 15 лет работы в одной отрасли.
Отдельное право на присвоение статуса ветерана труда получили работники, которые начали трудиться до 18 лет во время Великой Отечественной войны. Им достаточно подтвердить трудовой стаж в 40 лет для мужчин и в 35 лет для женщин. Никаких данных о присвоении наград предоставлять не требуется.
Какие льготы получают ветераны труда
Федеральный закон предусматривает общие меры поддержки для всех ветеранов. Он включает ежемесячную денежную выплату в виде прибавки к пенсии, частичную компенсацию жилищно-коммунальных услуг, оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи, а также предоставление жилья при необходимости.
Каждый регион устанавливает свои правила по размеру льгот и возможности получить вместо них деньги.
Если федеральный ветеран труда решил сменить место жительства и переехал в другой субъект, он сохраняет право на все меры социальной поддержки, но в объеме, который действует в регионе. Региональный ветеран труда в случае переезда право на льготы потеряет.
Как оформить статус ветерана труда в Московской области
В Московской области оформить статус ветерана труда можно через региональный сайт государственных услуг. Для этого туда необходимо загрузить заявление, удостоверяющий личность документ, фотографию, а также документы, подтверждающие получение государственных или ведомственных наград, и бумаги, подтверждающие официальный трудовой стаж.
Решение о присвоении звания либо об отказе в его присвоении принимается в срок не более 13 рабочих дней со дня регистрации обращения.
На сегодняшний день в Подмосковье живут более 644 тысяч ветеранов труда. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития региона. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о статусе, который действует на всей территории России.
Ежемесячно подмосковные ветераны труда получают компенсацию в 50% по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также могут бесплатно изготовить зубные протезы, но не из драгоценных металлов и дорогой металлокерамики.
Кроме того, им положена компенсация расходов в 220 рублей ежемесячно по оплате домашнего телефона, а также еще 176 рублей за расходы на радиоточку и коллективную телеантенну.
Проезд в общественном транспорте Московской области, а также на пригородных электричках для ветеранов труда полностью бесплатный по социальной карте.
Если обладатель статуса откажется от получения компенсаций и других льготных мер, то итоговую сумму ему включат в ежемесячную денежную выплату. То есть льготы можно монетизировать.
Также подмосковные ветераны труда получают бесплатные путевки в санаторий. На эту льготу могут рассчитывать те, кто уже вышел на пенсию и имеет доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на члена семьи.