Льготы по одной заявке: как оформить статус ветерана труда в Подмосковье

Оформить статус ветерана труда жители Московской области могут не выходя из дома, подав необходимые документы через региональный портал государственных услуг. С начала 2026 года такой возможностью воспользовались более 2,5 тысячи человек. Кто может рассчитывать на получение статуса и какие льготы получают ветераны труда, узнал 360.ru.

Кому присваивают статус ветерана труда

Звание ветерана труда присваивают за многолетнюю и добросовестную работу. Статус бывает двух видов — федеральный и региональный. В первом случае обладатель звания пользуется льготами по всей стране, во втором — только на территории своего региона. При этом один человек может иметь оба звания одновременно.

Для получения статуса ветерана труда необходимо подтвердить трудовой стаж и представить данные о наградах. Минимальный срок работы для мужчин и женщин, обладающих государственными наградами, составляет 25 и 20 лет соответственно.

К госнаградам относятся высшие звания (Герой России или Мать-героиня), ордена и медали, знаки отличия, почетные грамоты или благодарности президента, почетные знаки или знаки отличия («За успехи в труде» и «За безупречную службу»), а также почетные звания (народный учитель, заслуженный артист и другие).

Награды также могут быть ведомственными. Минимальный срок службы для претендентов на получение звания ветерана труда остается прежним: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Но в этом случае появляется условие: 15 лет работы в одной отрасли.

Отдельное право на присвоение статуса ветерана труда получили работники, которые начали трудиться до 18 лет во время Великой Отечественной войны. Им достаточно подтвердить трудовой стаж в 40 лет для мужчин и в 35 лет для женщин. Никаких данных о присвоении наград предоставлять не требуется.