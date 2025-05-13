Льготные лекарства онлайн. Как упростят получение препаратов в Подмосковье

В Подмосковье проживают около 483 тысяч человек, которые получают льготные лекарства. Ежегодно их количество увеличивается. Только за последний год в регионе обслужили девять миллионов рецептов. Чтобы упростить получение препаратов, в Московской области перейдут на современную цифровую систему, а пациентов будут прикреплять к конкретной аптеке. О том, что еще изменится для льготников, — в нашем материале.

Льготные лекарства получают инвалиды, ветераны, пациенты с сахарным диабетом, онкологическими и другими заболеваниями. Благодаря цифровизации их жизнь станет проще — оформить препарат можно будет онлайн, а получить — в ближайшей аптеке.

Новая система получения льготных лекарств

Раньше пациенты были вынуждены регулярно посещать поликлинику, чтобы продлить рецепт. Сейчас это можно сделать удаленно, при помощи телемедицинской консультации. Такой формат помогает разгрузить медучреждения и ускорить процесс получения препаратов. С начала года таким способом в Подмосковье уже продлили более 370 тысяч рецептов.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — глав регионального Минздрава Максима Забелина, уже в третьем квартале этого года введут новую информационную систему. С ее помощью льготные лекарства можно будет отслеживать на всех этапах: от подачи заявки до их прибытия на склад.

«Это сокращает ручной ввод информации и устанавливает контроль за назначением препаратов по клиническим рекомендациям», — сказал министр.

Прикрепление пациентов к ближайшей аптеке

В третьем квартале этого года льготников ждет еще одно изменение — пациентов будут закреплять за конкретной аптекой. Выбрать удобный пункт можно будет самостоятельно, а необходимые лекарства будут поставлять по персонализированной заявке каждый месяц.

К концу года в регионе также запустят удобное мобильное приложение, через которое лекарства можно будет получать еще удобнее — при помощи QR-кода.

«Наша задача — трансформировать эту работу, сделать более удобной, проактивной, чтобы продление рецептов было без лишней волокиты», — сказал губернатор Андрей Воробьев.