04 апреля 2026 15:28 Лесопарки Подмосковья: 11 новых пространств для отдыха, спорта и уединения появятся в 2026 году В Подмосковье благоустроят 11 лесопарков в 2026 году

В 2026 году в Московской области ведут благоустройство 11 лесопарков. Каждый из них станет уютным уголком природы, где смогут отдыхать целые семьи. Подробности — в материале 360.ru.

Программа благоустройства лесопарков в Подмосковье За последние годы количество парков и лесопарков в Подмосковье выросло в девять раз: с 23 в 2014 году до 219 — сегодня, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства региона. «В 2025 году их посетили более 93 миллионов человек, а с начала этого года — свыше 25 миллионов. Эти пространства наполняются культурными и спортивными мероприятиями, развивается инфраструктура и привлекается бизнес, чтобы парки были интересны всем», — подчеркнули в министерстве. Работы проводят по губернаторской программе «Парки в лесу». Каждый из объектов станет местом для прогулок с детьми, утренней пробежки, катания на лыжах или семейного отдыха в тишине от городской суеты.

Какие лесопарки появятся в Подмосковье в 2026 году Вишняковский лесопарк Вишняковский лесопарк в Балашихе. Этому месту уделяют особое внимание — он преобразится к августу. Здесь появятся фестивальная площадка с павильоном Мейерхольда и арт-объектом «Башня Мейерхольда», зоны воркаута и современные детские площадки. Также запустят пункт проката инвентаря, установят освещение на дорожках и видеонаблюдение, обустроят зону выгула собак и навигацию с QR-кодами.

«Массовка» В сентябре откроется лесопарк «Массовка» в Дедовске. Входы организуют со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозной, а также из деревни Черной. Здесь появятся пешеходные дорожки и лыжные трассы, установят спортивные и детские площадки и зоны для тихого отдыха. Откроются кафе, пост охраны, парковка и пункт проката.

«Восьмидорожье» Лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском округе благоустроят к середине сентября. Здесь проложат 9,3 километра дорожек, включая асфальтированную трассу для велосипедов, роликов и лыж. Будет четыре спортивные зоны для волейбола, баскетбола, настольного тенниса, воркаута и мини-футбола с искусственным газоном и трибунами. Для детей обустроят три игровые зоны, для собак — огороженную площадку с дорожками. Добавят гамаки и зоны для пикника.

«Волхонка» «Волхонка» в Богородском округе откроется в сентябре. В рамках проекта на территории появится парковка на 129 машино-мест, дорожки для пешеходов, велолыжная трасса длиной шесть километров. Для семей оборудуют современные игровые площадки с безопасным покрытием. В центральной части лесопарка появятся кафе, спортзоны с воркаут-площадками и тренажерами для занятий на свежем воздухе. Владельцы собак смогут выгуливать питомцев на огражденном кинологическом маршруте с дорожками.

«Масловский лес» В «Масловском лесу» в деревне Маслово Одинцовского городского округа в рамках благоустройства увеличат дорожно-тропиночную сеть и лыжню, заменят устаревшие спортивные площадки — создадут футбольное поле и воркаут с раздевалкой. «Лечищево» В лесопарке «Лечищево» в Истре появятся безопасные и хорошо освещенные дорожки, понятная навигация для удобства посетителей.

«Новая Трехгорка» и «Шульгино» «Новая Трехгорка» и «Шульгино» в Одинцовском округе тоже вошли в программу. Здесь установят информационные указатели для удобной навигации, дорожки с освещением, обустроят детскую и спортивную площадки, зону отдыха, тропы и аллеи, арт-объекты и входную группу.

Улица Неделина в Щелкове Благоустройство территории на улице Неделина в Щелкове должно завершиться в сентябре. Сейчас там идут работы по укладке настилов и подготовке основания для будущего павильона. Вокруг озера разместят детские и спортивные площадки, места для отдыха. Смонтируют наружное освещение, проложат пешеходные и велосипедные маршруты, обустроят парковку.

«Коробово» «Коробово» в Ленинском округе ждет масштабное преображение. На территории парка появятся новые маршруты, общая длина дорожек составит 7,6 километра. Они подойдут для бегунов, велосипедистов и пешеходов. В парке появятся современные игровые зоны для детей с безопасным покрытием, а для владельцев собак отведут отдельный кинологический маршрут. Огороженное пространство позволит заниматься с питомцами, не мешая другим посетителям. На новый уровень выйдет и спортивная инфраструктура парка: заработает павильон проката и откроется кафе для перекуса после тренировки. «Пик Тяпкина» В рамках благоустройства «Пика Тяпкина» в Дубне запланирована модернизация лыжной базы, установка информационных указателей, оснащение дорожек освещением. Также специалисты проработают мелкие детали благоустройства.

«Волкуша» В «Волкуше» в Лыткарине уже обновили пляжную зону: сделали лестницы для спуска к озеру, оборудовали волейбольные площадки, душевые кабинки, раздевалки, установили спасательные вышки и модульные туалеты. «Лазутинка» «Лазутинку» в Одинцове оснастят комфортными зонами для прогулок, занятий спортом и отдыха всей семьей. В лесопарке оборудуют безопасные освещенные дорожки, детскую и спортивную площадки, зоны тихого отдыха и места для прогулок с собаками. Во всех лесопарках создают безопасные освещенные маршруты, удобную навигацию и инфраструктуру с учетом бережного отношения к природе.