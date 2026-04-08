Легенды спорта Александр Легков и Александр Зарубин открыли марафон «Сила России»

Легенды спорта из Подмосковья Александр Легков и Александр Зарубин открыли всероссийский марафон «Сила России». «Единая Россия» проводит его ежегодно во всех регионах страны, и в этом году — в юбилейный раз.

«Единая Россия» открыла пятый, юбилейный сезон спортивного всероссийского марафона «Сила России». В Московском авиационном институте старт ему в виде зарядки дал прославленный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и депутат Мособлдумы Александр Легков. А в Московском автомобильно-дорожном университете — многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин. Оба спортсмена недавно стали участниками предварительного голосования «Единой России». В Новосибирске марафон открыл Герой России, трехкратный олимпийский чемпион и сенатор Александр Карелин.

Открывая мероприятие, Александр Легков подчеркнул, что благодаря марафону все больше людей в регионах приобщается к спорту.

«„Сила России“ важен для популяризации спорта не только для молодежи, но и для людей всех возрастов. Здорово, что у нас есть возможность знакомить ребят с профессиональными спортсменами, которые делятся своим опытом, рассказывают, как добиться высот, показывают свою технику работы. Важно доносить до молодежи, что через спорт они намного быстрее могут достичь результатов в любой сфере деятельности», — заявил Александр Легков.

В новом сезоне марафона, который продлится до августа, появились нововведения: организованы площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Еще одно дополнение — командные треки. Организаторы выбрали три ключевые номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».

«Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. „Единая Россия“ готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт у легенд российского спорта. Каждый найдет занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 миллиона человек по всей стране. Уверены, очередной сезон марафона объединит еще больше участников», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и сообщила, что неделя инклюзивного спорта будет организована вместе с Паралимпийским комитетом и обществами глухих и слепых.

Помимо командного зачета, каждые две недели организаторы будут поощрять лидеров личного рейтинга — самым активным участникам вручат памятные подарки от известных российских спортсменов.

Напомним, марафон «Сила России» проводится по инициативе Совета сторонников партии «Единая Россия». За четыре предыдущих сезона участниками проекта стали более 1,3 миллиона человек, состоялось 27 тысяч мероприятий.

К участию в марафоне приглашаются профессионалы и любители спорта, ветераны СВО, люди с ограничениями по здоровью. Подробные условия опубликованы на официальном сайте проекта sila-rossii.er.ru