Куда поехать на Пасху в Подмосковье: 10 храмов с уникальной архитектурой и историей

Подмосковье хранит уникальные духовные жемчужины: от древних обителей, основанных преподобным Сергием Радонежским, до барочных соборов, спроектированных Растрелли. Пасхальные богослужения в этих храмах — событие, которое стоит пережить каждому. Но посетить их можно и в любой другой день: полюбоваться фресками, прикоснуться к святыням и почувствовать вековую тишину. Где побывать и что посмотреть — в подборке 360.ru.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Это крупнейший мужской монастырь, который одновременно считается одной из самых намоленных обителей и живой исторической реликвией — он находится под охраной всемирного наследия ЮНЕСКО. Много веков назад монастырь основал преподобный Сергий Радонежский. Первое каменное сооружение заложили в далеком XV веке, им стал Троицкий собор. Сегодня там хранятся мощи преподобного. Кроме того, иконостас собора — древнейший из сохранившихся в России. В 1594 году у монастыря появился 10-тонный колокол «Лебедь» — подарок Бориса Годунова. Его можно увидеть и сегодня.

Интересно В Лавре находятся захоронения некоторых представителей семьи Годуновых. Свой статус монастырь получил лично от Елизаветы Петровны в 1742 году.

Как добраться: с Ярославского вокзала или со станции «Ростокино» на электричке до ж/д станции Сергиев Посад; автобусом № 388 от станции метро «ВДНХ» до Сергиева Посада; на авто по Ярославскому шоссе (трасса М-8), на 46-м километре повернуть на Сергиев Посад, далее следовать по маршруту Центральная улица — проспект Красной армии.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре В XVII веке этот мужской монастырь построили по указу патриарха Никона. Его создали по образу и подобию храма в Иерусалиме. Внутри есть кувуклия — часовня, где находится Гроб Господень. Здесь даже воплотили подобный израильскому камень, где Ангел указал место захоронения Христа. Внутри собора изобразили последние дни земного пути Иисуса: там есть храм-темница, где Спаситель провел последние часы перед казнью, наверху — Голгофа, крест для которой привезли из Иерусалима. Перед входом в собор — камень миропомазания, куда положили Христа, когда сняли с креста. Как добраться: от станции метро «Тушино» до Истры на автобусе № 372 до остановки «Почта»; на электричке по Рижскому направлению до станции Истра, затем на автобусах № 32, 33 до остановки «Монастырь» или на автобусах № 4, 40, 46, 48 до той же остановки; если же ехать до станции Новоиерусалимская, следует пройти по тропе паломника по живописным местам пешком.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах Церковь Знамения в Дубровицах в Подольске по праву считают жемчужиной Подмосковья. Она разительно отличается от классической архитектуры православных церквей в России — храм возвели в стиле барокко. Гости оценят каменные скульптуры апостолов, резной орнамент, лепные рельефы и величественную корону вместо привычных русскому человеку куполов. В храме можно не только помолиться, но и заказать экскурсию. Как добраться: с Курского вокзала до станции Подольск электричкой, далее автобусом или маршруткой № 65 до поселка Дубровицы; от станции метро «Южная» автобусом № 417 до поселка; на авто по Варшавскому шоссе через Подольск до указателя «Усадьба Дубровицы. Церковь Знаменская», далее повернуть направо и ехать до Дубровиц.

Главный храм Вооруженных сил РФ в Кубинке Храм посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на молодость собора, его масштаб и великолепие впечатляют. Здание построили за рекордные полтора года. А главная икона храма — «Спас Нерукотворный» — преодолела более 57 тысяч километров, побывала в 45 городах и вернулась в Одинцово. Высота колокольни — 75 метров, диаметр главного купола — 19,45 метра. Цифра отсылает к году окончания ВОВ — 1945-му. Как добраться: от Белорусского вокзала на электричке до станций Голицыно или Кубинка-1, далее на автобусе № 75; от Киевского вокзала на электричке до Селятина, затем на автобусе № 189.

Саввино-Сторожевой монастырь в Звенигороде Монастырь основал в 1398 году один из учеников Сергия Радонежского — монах Савва. Обитель очень любили русские императоры, в частности, царь Алексей Михайлович придал ей статус первой в России лавры. С 1995 году на его территории действует музей. Гости и паломники смогут попробовать легендарный квас монастыря, который настаивают на изюме. При обители есть чайная, трапезная и даже гостиница для посетителей. Как добраться: на электричке с Белорусского вокзала до станции Звенигород, далее на автобусе № 23 или 51; на автобусе № 452 от станции метро «Кунцевская», № 881 — от «Строгино» ехать до остановки «Квартал имени Маяковского» или «Украинская улица» в Звенигороде, далее пересесть на автобус № 23 или 51 до остановки «Монастырь»; на авто — по Новорижскому или Рублево-Успенскому шоссе до Звенигорода, затем по указателям до обители.

Николо-Пешношский монастырь в Дмитровском городском округе Монастырь основан в 1361 году учеником Сергия Радонежского — преподобным Мефодием. Его часто посещали русские цари. В Средние века монастырь часто горел, его закрыли после революции, он пострадал от бомбардировок в Великую Отечественную войну. Восстановление обители продолжается с 2007 года. Как добраться: электричкой от Савеловского вокзала; от станции метро «Алтуфьево» автобусом № 401 или № 310 до Дмитрова, далее автобусом или маршруткой № 36, следующими через Куликово до поселка Луговой, остановка у монастыря; на авто по Дмитровскому шоссе (трасса А-104) или по Рогачевскому шоссе (трасса Р-113), далее по навигатору или указателям через поселок Луговой до монастыря.

Гефсиманский Черниговский скит в Сергиевом Посаде В 10 минутах от Свято-Троицкой Сергиевой лавры находится пещерная церковь с кельями — Гефсиманский скит. Гостей встретит красивая арка с мозаичной иконой Святой Троицы, далее — храм с золотыми куполами. История места начинается от юродивого Филиппушки, который, побывав в Лавре и получив разрешение и благословение, начал строить неподалеку свой «погребок» — уединенную келью для молитв. Другие монахи Лавры присоединились к нему, в результате появился целый ансамбль подобных строений. Позже рядом с ними возвели храм. В советское время пещеры затопило, однако их смогли восстановить и украсить росписями. Сегодня, помимо келий, там стоят две часовни, одна из них хранит мощи Филиппа Гефсиманского, а в 1840-е годы здесь забил святой источник. Как добраться: от Лавры следует идти по проспекту Красной армии до улицы Карла Маркса, далее по Вифанской — до второго поворота налево после ж/д переезда, затем по Новоогородной до указателя «НИИРП» для поворота направо.

Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево В монастыре есть знаменитый собор Успения, построенный в стиле барокко. Его возвели в XVII веке и украсили изразцами и росписями мастеров палехской школы. Стены храма расписали в итальянской манере, с использованием большого количества красной и синей красок в сочетании с золотым цветом. В обители много книг и рукописей, которые представляют историческую ценность. Сегодня все они находятся в Музее Библии при монастыре. На территории много прудов, где можно встретить разных птиц, в том числе и краснокнижных. Как добраться: от станции метро «Тушинская» автобусом до Волоколамска; электричкой по Рижскому направлению следовать до станции Чисмена или станции Волоколамск, далее доехать на местном автобусе до села Теряево; на авто следовать по Новорижскому шоссе, на 98-м километре свернуть направо в сторону станции Чисмена, после ж/д переезда ехать до села Теряево, проехать его насквозь и обогнуть монастырский пруд (следовать по указателям до монастыря).

Вознесенская Давидова пустынь в Чеховском городском округе Обитель находится в красивом месте на берегу реки Лопасни, впадающей в Оку, на высокой полугоре. В 1515 году ее основал преподобный Давид, игумен Вознесенский, Серпуховский чудотворец, который в миру носил имя Даниил и был учеником Пафнутия Боровского. В юные годы он почувствовал потребность в подвижнической жизни и пришел в монастырь. Обитель построили по благословению московского князя Василия III, который выделил под монастырь земли. Сегодня в специально устроенном ковчеге хранится частица гвоздя распятия Христова, в соборе находятся частицы хитона Спасителя и ризы Богородицы. Там можно приложиться к мощам преподобного Моисея Угрина, частице головы Александра Невского, великомученицы Анастасии Узорешительницы и других святых и преподобных. Как добраться: с Курского вокзала на электричке до станции Чехов, далее от автовокзала на автобусе № 36 до остановки «Село Новый Быт»; от станции метро «Лесопарковая» автобусом № 428 «Москва — Нерастанное» до той же остановки.

Николо-Берлюковская пустынь в Авдотьине По преданию, в 1606 году иеромонах Варлаам, который бежал из разоренного поляками Стромынского монастыря, в трех километрах от обители начал строить небольшую деревянную деревушку вместе с двумя монахинями — Авдотьей и Ульяной, которые также спасались бегством, но из разоренной Успенской обители.

Интересно Деревню Авдотьево назвали в честь одной из монахинь-основательниц.

Позднее на территории населенного пункта, который сегодня находится в составе Богородского городского округа, силами местных жителей возвели храм во имя святителя Николая Чудотворца. Первым его настоятелем в 1719 году стал иеромонах Диодор. С местом связано чудо: в 1829 году слепая крестьянка Татьяна увидела во сне ангела, который послал ее в монастырь молиться перед образом «Лобзание Иисуса Христа Иудою». Но в обители о нем ничего не знали. Тогда событие облетело деревню, и один пекарь пришел и сказал, что месит тесто на круге с полустертыми ликами. Это и оказалось иконой. После этого случая и прозрения женщины в намоленное место хлынули посетители. Как добраться: на автобусе № 321 от станции метро «Щелковская» до остановки «Авдотьево», а также на автобусе № 320 до остановки «Громково» и пройти оставшийся путь пешком; на электричке от Ярославского вокзала до станции Чкаловская, далее на автобусе № 321 до остановки «Авдотьево»; на авто по Щелковскому шоссе в сторону Щелкова, но проезжая поворот в город. Далее до эстакады через Ярославскую железную дорогу, город Чкаловский, село Внискино, после моста через реку Клязьму в поселок Юность, проехав поселок Райки, далее следовать указателям — на мосту через реку Ворю должны быть видны колокола монастыря.