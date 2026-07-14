Кто выиграет ЧМ-2026? В Балашихе устроили футбольный турнир-предсказание

Молодежный турнир предсказаний, участники которого символически определили будущего победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, прошел в Балашихе. В соревнованиях приняли участие четыре команды, представлявшие полуфиналистов мирового первенства. Победу в турнире завоевали молодые футболисты, игравшие за Испанию, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Турнир состоялся на поле парка «Пехорка-лес». Команды Быков, Лягушек, Львов и Ягуаров символизировали сборные Испании, Франции, Англии и Аргентины соответственно. Участниками стали юноши 15–17 лет, которых организаторы собрали через сообщество местной молодежной команды и обеспечили памятной игровой формой.

В полуфиналах встретились Быки и Лягушки, а также Ягуары и Львы. Матчи прошли в формате двух таймов по 20 минут, после чего победители разыграли главный трофей. Победителем турнира стала команда, представлявшая сборную Испании, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Ждем победу сборной Испании на чемпионате мира, исходя из сегодняшних результатов», — сказал он. Он отметил, что муниципалитет уделяет особое внимание развитию массового спорта.