Кто выиграет ЧМ-2026? В Балашихе устроили футбольный турнир-предсказание
В Подмосковье провели молодежный турнир, который предсказал победителя ЧМ-2026
Молодежный турнир предсказаний, участники которого символически определили будущего победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, прошел в Балашихе. В соревнованиях приняли участие четыре команды, представлявшие полуфиналистов мирового первенства. Победу в турнире завоевали молодые футболисты, игравшие за Испанию, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Турнир состоялся на поле парка «Пехорка-лес». Команды Быков, Лягушек, Львов и Ягуаров символизировали сборные Испании, Франции, Англии и Аргентины соответственно. Участниками стали юноши 15–17 лет, которых организаторы собрали через сообщество местной молодежной команды и обеспечили памятной игровой формой.
В полуфиналах встретились Быки и Лягушки, а также Ягуары и Львы. Матчи прошли в формате двух таймов по 20 минут, после чего победители разыграли главный трофей. Победителем турнира стала команда, представлявшая сборную Испании, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
«Ждем победу сборной Испании на чемпионате мира, исходя из сегодняшних результатов», — сказал он. Он отметил, что муниципалитет уделяет особое внимание развитию массового спорта.
«Мы активно развиваем в Балашихе любительский спорт: проводим различные интересные турниры и соревнования. С 2023 года у нас реализуется проект "Балашихинской школьной лиги", который за три года стал одним из лучших в стране. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев докладывал о нашем опыте президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. И сегодня опыт развития школьной лиги Балашихи активно транслируется в других регионах», — сказал Юров.
По его словам, в этом году в округе также стартовал проект «Дворовая лига», который объединит любителей спорта вокруг соревнований по современным стандартам. Глава Балашихи поблагодарил активистов «Молодой гвардии» за идею проведения турнира предсказаний и выразил надежду, что его результат совпадет с итогом мирового первенства.
Традиция символических прогнозов результатов крупных футбольных турниров существует более 15 лет. Наибольшую известность получил осьминог Пауль, который во время чемпионата мира 2010 года в ЮАР безошибочно предсказал исход всех матчей сборной Германии, а также финала турнира. Впоследствии победителей международных соревнований пытались предсказывать коты, ламы, панды, выдры, слоны и другие животные. На чемпионате мира 2018 года в России одним из самых известных оракулов стал эрмитажный кот Ахилл.