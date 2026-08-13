Круглый стол на тему водоснабжения жилых домов Подмосковья прошел в Госдуме

Вопросы водоснабжения жилых домов Подмосковья обсудили участники круглого стола в Госдуме. Водоканализационная система региона включает около пяти тысяч объектов водоснабжения, 2,5 тысячи объектов водоотведения и 32 тысячи километров сетей. Износ коммуникаций составляет 69%.

«Вода — это одна из базовых коммунальных услуг, и для жителя требования к ней достаточно простые. Она должна быть безопасной, поступать бесперебойно и с нормальным давлением. Масштаб инфраструктуры Подмосковья огромен», — сказал депутат Валерий Селезнев.

Так, в поселке Лесном Пушкинского округа жители годами жалуются на воду, непригодную для питья. В Луховицах из кранов шла ржавая вода с песком. В Королеве летом прошлого года за несколько дней произошли две крупные коммунальные аварии, без воды остались более 200 домов.

«Активно ставим станции обезжелезивания и водоочистки. Мы не только чистим, промываем сети, но еще и смотрим, где можем сделать закольцовки, для того чтобы на МКД не застаивалась вода», — сказал первый замглавы МинЖКХ Подмосковья Александр Семенов.

Одной из центральных тем стало качество воды. По итогам обсуждения решили проработать ряд конкретных мер — в частности, создать открытый перечень территорий с хроническими проблемами водоснабжения, где жители жалуются на качество воды. По каждой территории должны быть понятны планируемые сроки. Было решено отдельно проработать и механизм развития водоснабжения участков для ИЖС и СНТ.

«Такие круглые столы не просто полезны, но и очень результативны, потому что после каждого такого мероприятия мы выходим с результатом. А далее вносятся поправки в законопроекты», — заявила президент ассоциации председателей СНТ Дарья Антонова.

Подобные круглые столы стали уже системной работой. До этого были подробно разобраны темы работы управляющих компаний, электроснабжения и газоснабжения. Следующий круглый стол планируется посвятить вопросам теплоснабжения, особенно важным в преддверии отопительного сезона.