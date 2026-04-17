Московская область сотрудничает с Казахстаном по разным направлениям. В регионе запускают совместные проекты и активно наращивают экспорт. Перспективы взаимодействия с государством обсудили на профильном заседании в Красногорске. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье готово делиться опытом с республикой и продолжать совместную работу.

Заседание комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан прошло в Красногорске. На нем обсудили укрепление торгово-экономических связей и запуск совместных инвестпроектов по разным направлениям. В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Сената парламента Республики Казахстан Жакип Асанов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Приятно, что Подмосковье выбрали местом проведения этой встречи. Мы очень заинтересованы в развитии диалога и с Белоруссией, и с Узбекистаном, и с Казахстаном. Здесь мы уже обсуждали с нашими казахстанскими коллегами опыт цифровизации и ее внедрения в республике», — отметил Андрей Воробьев. Укрепление экспорта Казахстан входит в число главных зарубежных партнеров Подмосковья. За пять лет объем торговли вырос в полтора раза. Доля региона в общероссийском товарообороте составила более 10%. Этого удалось добиться благодаря поддержке экспорта.

С начала 2025 года 77 компаний Подмосковья заключили контракты на сумму почти 20 миллионов долларов при поддержке регионального правительства. В этом году компании примут участие в трех международных выставках в Казахстане. Запуск инвестпроектов Подмосковье и Казахстан развивают совместные проекты по разным направлениям. Так, в Дубне готовится к открытию завод «Ниафарм», где будут выпускать препараты для лечения глаз, горла и органов дыхания. Там создадут 200 рабочих мест. Еще один проект — крупный логистический хаб на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминске. Соглашение о запуске подписали на полях Петербургского международного экономического форума в 2024 году. Там смогут получить работу 1,5 тысячи человек. «Наши страны связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества, тон которым задают президенты. Интенсивность этого взаимодействия подтверждается экономическими показателями: 30 миллиардов долларов — это та планка, к которой стремится наш двусторонний товарооборот», — сказал Андрей Яцкин.

Логистический центр также появится в Алматинской области. Его построит подмосковная компания «Славтранс-Сервис». Гуманитарная сфера Ученые из Подмосковья и Казахстана работают над масштабными исследованиями на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Кроме того, Московская область принимает детей на творческих конкурсах, форумах и спортивных турнирах. «В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы — как мы это уже делаем с ОАЭ, Узбекистаном и Белоруссией — наладить такие же связи с казахстанскими школами. Это нужно для того, чтобы одаренные ребята, те, кому интересна международная политика, могли общаться, знакомиться, ездить друг к другу», — отметил губернатор.

Подмосковье выразило готовность делиться опытом с Казахстаном в сфере госуправления и цифровизации. Так, иностранная делегация уже побывала в Центре управления регионом. «Понимаем, что Подмосковье — не просто территория, а мощнейший экономический двигатель и один из лидеров России в экономике, образовании. Мы с большим интересом наблюдаем за успехами Московской области: видим сложнейшие транспортные развязки, современные индустриальные парки и тот комфортный бизнес-климат, который здесь создан для предпринимателей», — сказал Жакип Асанов.