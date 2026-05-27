«Красная Машина» объединяет хоккей Подмосковья: от детской школы до МХЛ

В Московской области под брендом «Академия „Красная Машина“» создается единая вертикаль подготовки хоккеистов — от детской школы до Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Академия создается на базе отделений областной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

Уже со следующего сезона подмосковные команды начнут выступать под единым брендом. Команда «Атлант», которая базируется в Мытищах, получит название «Красная Машина Атлант», а отделение в Красногорске сохранит название «Красная Машина Юниор».

Обе команды будут работать по единой системе на базе национальной программы развития хоккея «Красная Машина», внедряя современные хоккейные методики, увеличивая объем тренировок и игр, используя научный подход к общей физической подготовке. Академия объединит более 1 000 воспитанников. Занятия будут проходить на бесплатной основе. Также спортсмены будут обеспечены всем необходимым для занятий хоккеем.

В Мытищах создается база для набора спортсменов-хоккеистов младших возрастов. В Красногорске, на базе арены «Красная Машина Красногорск», будет создан кластер для средних и старших возрастов Академии. В него войдут полноценный интернат, общеобразовательная школа и дополнительные занятия по другим видам спорта.