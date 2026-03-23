Коврижки Зарайска и павлины Серпухова: куда ехать в Подмосковье за тихим туризмом

Эксперт Ракулова: тихий туризмнесет спокойствие и умиротворенность

В России набирает популярность тренд на тихий туризм, когда можно без суеты насладиться красотами маленьких городов по соседству, попробовать местные уникальные блюда. В Подмосковье лидерами выбора путешественников стали Зарайск и Серпухов. У каждого из них довольно древняя и захватывающая история.

Россияне выбрали тихий туризм

Все больше людей в России выбирают путешествия в небольшие города. Тренд получил название «тихий туризм» — тут нет толп туристов, агрессивного маркетинга, плотной застройки и потока машин. Зато есть красивая природа, уникальные исторические уголки и низкие цены на еду, гостиницы и транспорт.

В тройке самых популярных городов для такого отдыха, по данным «Известий», оказались Сортавала, Серпухов и Рыбинск, а самый большой рост турпотока показали Зарайск и Кириллов.

По словам директора «Объединения автопассажирских перевозчиков» Татьяны Ракуловой, по сути тихий туризм» — это туры выходного дня. Люди отправляются в путешествие в не слишком удаленные маленькие города по соседству, чтобы за выходные получить заряд спокойствия и умиротворенности.

Тенденция продвижения своих исторических достопримечательностей региональными властями в тандеме с туроператорами дала свои плоды. Красивые видеоролики в сети привлекают клиента. Как следствие, спрос порождает предложение. А конкуренция и улучшение качества гостиниц, кафе и прочей туристической инфраструктуры провоцируют увеличение спроса по категориям.

Татьяна Ракулова

Негатив извне и перегруженность общением с окружающими естественным образом провоцирует желание спрятаться от всего этого, сбежать куда-то, отметила эксперт. Раньше можно было развлечься на шумной ярмарке, получить там заряд энергии. Сейчас же все больше подпитки сил на рабочую неделю люди находят под куполами храмов, в тихих аллеях и на природных просторах.

Фото: Медиасток.рф

Зарайск

Как Зарайск стал Зарайском

Зарайск расположен в 145 километрах к юго-востоку от Москвы. За свою почти 900-летнюю историю — а он уже существовал в 1146 году — город успел более 30 раз сменить название. Впервые его упомянули в Никоновской и Ипатьевской летописях как «град Осетр» — видимо, в честь притока Оки.

Потом началась чехарда: Красный, Зарайск, Новгородок-на-Осетре, Заразеск, Зараевск, Никола Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре, Никола Заразский, Зорайск, Зараск, Зарайск, Заразской. Некоторые имена держались десятилетиями, какие-то сменялись спустя год. В XIX веке от этого мельтешения устали и окончательно закрепили нынешнее название.

Фото: Кремлевская стена, Зарайск. Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com

Почему же именно Зарайск и что вообще означает это слово? Точно никто не знает, но существует несколько версий. По одной из них, все пошло от древнерусского слова «зараз», означающего «обрыв берега реки». По другой — отправной точкой стала «ряса», то есть болото: для рязанцев город находился как раз за «рясками».

Однако, как пел поэт, есть еще предположенья. Возможно ключевым было слово «зараза», причем у него было несколько толкований и все, по мнению некоторых исследователей, подходящие. Якобы так называли непроходимый лес или специальные места в городе, где во время эпидемий холеры и чумы хоронили умерших.

Фото: Зарайск. Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com

Зарайск и Николай Чудотворец

Есть и целая легенда, объясняющая, как появилось название Зарайск. В XIII веке в церкви города Корсунь, нынешнем Херсонесе, была чудотворная икона святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Однажды ночью в 1225 году праведник явился тамошнему иерею Евстафию Раке и попросил перенести образ на рязанскую землю, чтобы «чюдеса творити, и место прославити».

Священник не стал спорить и сразу же, в компании жены и сына, отправился в путь. Дошли до устья Днепра, там сели на корабль и добралась до «моря Варяжского», то есть до Балтики. Вышли на берег в нынешней Латвии и, немного побыв там, двинулись «сухим путем» в Новгород Великий. А уж оттуда добрались в Рязани.

Тем временем тамошний князь Федор Юрьевич увидел во сне Николая Чудотворца, который повелел ему идти встречать корсунскую икону. Хоть правитель и был в недоумении, все же поехал и даже рыдал от счастья. Перенес образ в некую «область свою» — да, угадали, в нынешний Зарайск — велел построить там «превысокий храм» во славу святого.

Позднее, когда жена князя Евпраксия узнала, что хан Батый убил ее мужа, она вместе с маленьким сыном Иваном выбросилась из окна своего терема, или, как тогда говорили, «сама себе зарази». Всю семью схоронили неподалеку от храма, а поселение прозвали городом Святого Николы Корсунского и Заразском.

Икону тоже переименовали. Если раньше она звалась Николой Корсунским, то теперь стали называть Николой Заразским. К сожалению, образ сгорел при пожаре в 1527 году, но с нее успели сделать список — копию. Она долгое время считалась чудотворной и по повелению царя Василия Шуйского доску украсили золотым окладом.

Фото: Фрагмент иконы святого Николы Зарайского, Никольский собор, Зарайск/Публичное достояние

Интересные места в Зарайске

Фото: Водонапорная башня. Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Фото: Улица Зарайска. Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com

Серпухов

История Серпухова

Серпухов обосновался в 105 километрах от Москвы. Люди жили на этом месте издревле — советские археологи во время раскопок в 1926–1927 годах нашли множество осколков керамики и стекла, а также части изделий из железа. Весь этот клад датировался X–XIII веками.

Первое письменное упоминание города относится к 1339 году: князь Иван Калита в завещании определил его как одно из своих владений. Правда, писал его как «Серпохов». Откуда пошло название, не известно. Возможно, от речки Серпейки или от растения серпухи. Может быть, корнем был «серп» — их ковали в окрестных городах. Ну или назвали в честь одного из раннехристианских святых Серапионов.

Фото: Владимир Храбрый выезжает из дубравы — миниатюра из «Сказания о Мамаевом побоище», XVII век/Публичное достояние

Калита отписал город своему третьему сыну Андрею. Через 13 лет после вступление в наследство он умер во время эпидемии чумы, и земля перешла теперь уже его младшему сыну Владимиру, впоследствии — Храброму, будущему герою Куликовской битвы. И он позаботился, чтобы город стал твердой крепостью на пути монголо-татарских и литовских завоевателей.

Однако все не закончилось деревянным кремлем и крепостными стенами. Наместник князя всерьез занялся экономикой города: установил льготы для торговцев и ремесленников и тем привлек в город новых мастеров. Также отстроили Владычный, а затем и Высоцкий монастыри. Последний освятил сам Сергий Радонежский. Позднее начали чеканку собственных монет.

1/2
Фото: Монета удельного Серпуховского княжества/Публичное достояние
2/2

Впервые город был разорен во время похода хана Тохтамыша на Москву в 1382 году. В XV веке досталось от войск Едигея в 1408-м, а через год от литовцев князя Свидригайло. Плюс длительные феодальные разборки. Но все снова и снова отстраивали. Даже имя «отреставрировали»: с XVI века вошла в употребление современная форма — Серпухов.

Смутное время жестко отразилось на городе и его жителях. Да и потом было не легче: в 1633-м устроил разор крымский царевич Мубарак-Герай, в 1648-м полыхнули крестьянские бунты, а через два года большой пожар уничтожил город почти дотла. Стабильность пришла лишь к концу XVII века: возродились ремесло и торговля, стали строить новые храмы.

Так Серпухов превратился в крупный центр текстильной промышленности и торговли. Он удерживал этот статус и после Октябрьской революции. В современной России получил звание «Город воинской доблести», а с 2024 года — ранг наукограда.

Фото: Ангел на башне Высоцкого монастыря. Michael Kudryavtsev/www.globallookpress.com

Герб Серпухова

Герб города: красный щит на серебряном холме, а на нем — золотой павлин с красными глазами и зелеными блестками на перьях распущенного хвоста. С цветами все понятно: золото — символ богатства и солнечного света, серебро — река Ока, зеленый — природа, красный — символ красоты, власти, здоровья. Но при чем тут павлины?

А вот при чем. В 1691 году царский окольничий (что-то вроде нынешнего замминистра) Михаил Колупаев привез в дар Высоцкому монастырю разных птиц, среди которых были павлин и пава с невероятно красивыми хвостами (и так себе голосами). Монахам подарки понравились и они постарались соорудить для них хорошие вольеры. И скоро экзотические жильцы дали потомство.

Спустя почти сто лет, в 1781 году Екатерина II утверждала гербы городов. В Серпухов отправили запрос о местных особенностях. Известие, что в тамошнем монастыре «родятся павлины», стало решающим аргументом. Так птица попала на герб и стала символом победы над тщеславным врагом, а также силы и великодушия горожан.

Фото: Ingo Schulz/www.globallookpress.com

Интересные места в Серпухове

Фото: Медиасток.рф

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте