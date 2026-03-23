Коврижки Зарайска и павлины Серпухова: куда ехать в Подмосковье за тихим туризмом

В России набирает популярность тренд на тихий туризм, когда можно без суеты насладиться красотами маленьких городов по соседству, попробовать местные уникальные блюда. В Подмосковье лидерами выбора путешественников стали Зарайск и Серпухов. У каждого из них довольно древняя и захватывающая история.

Россияне выбрали тихий туризм Все больше людей в России выбирают путешествия в небольшие города. Тренд получил название «тихий туризм» — тут нет толп туристов, агрессивного маркетинга, плотной застройки и потока машин. Зато есть красивая природа, уникальные исторические уголки и низкие цены на еду, гостиницы и транспорт. В тройке самых популярных городов для такого отдыха, по данным «Известий», оказались Сортавала, Серпухов и Рыбинск, а самый большой рост турпотока показали Зарайск и Кириллов. По словам директора «Объединения автопассажирских перевозчиков» Татьяны Ракуловой, по сути тихий туризм» — это туры выходного дня. Люди отправляются в путешествие в не слишком удаленные маленькие города по соседству, чтобы за выходные получить заряд спокойствия и умиротворенности.

Тенденция продвижения своих исторических достопримечательностей региональными властями в тандеме с туроператорами дала свои плоды. Красивые видеоролики в сети привлекают клиента. Как следствие, спрос порождает предложение. А конкуренция и улучшение качества гостиниц, кафе и прочей туристической инфраструктуры провоцируют увеличение спроса по категориям. Татьяна Ракулова

Негатив извне и перегруженность общением с окружающими естественным образом провоцирует желание спрятаться от всего этого, сбежать куда-то, отметила эксперт. Раньше можно было развлечься на шумной ярмарке, получить там заряд энергии. Сейчас же все больше подпитки сил на рабочую неделю люди находят под куполами храмов, в тихих аллеях и на природных просторах.

Зарайск

Как Зарайск стал Зарайском Зарайск расположен в 145 километрах к юго-востоку от Москвы. За свою почти 900-летнюю историю — а он уже существовал в 1146 году — город успел более 30 раз сменить название. Впервые его упомянули в Никоновской и Ипатьевской летописях как «град Осетр» — видимо, в честь притока Оки. Потом началась чехарда: Красный, Зарайск, Новгородок-на-Осетре, Заразеск, Зараевск, Никола Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре, Никола Заразский, Зорайск, Зараск, Зарайск, Заразской. Некоторые имена держались десятилетиями, какие-то сменялись спустя год. В XIX веке от этого мельтешения устали и окончательно закрепили нынешнее название.

Фото: Кремлевская стена, Зарайск.

Почему же именно Зарайск и что вообще означает это слово? Точно никто не знает, но существует несколько версий. По одной из них, все пошло от древнерусского слова «зараз», означающего «обрыв берега реки». По другой — отправной точкой стала «ряса», то есть болото: для рязанцев город находился как раз за «рясками». Однако, как пел поэт, есть еще предположенья. Возможно ключевым было слово «зараза», причем у него было несколько толкований и все, по мнению некоторых исследователей, подходящие. Якобы так называли непроходимый лес или специальные места в городе, где во время эпидемий холеры и чумы хоронили умерших.

Зарайск и Николай Чудотворец Есть и целая легенда, объясняющая, как появилось название Зарайск. В XIII веке в церкви города Корсунь, нынешнем Херсонесе, была чудотворная икона святого Николая, архиепископа Мир Ликийских. Однажды ночью в 1225 году праведник явился тамошнему иерею Евстафию Раке и попросил перенести образ на рязанскую землю, чтобы «чюдеса творити, и место прославити». Священник не стал спорить и сразу же, в компании жены и сына, отправился в путь. Дошли до устья Днепра, там сели на корабль и добралась до «моря Варяжского», то есть до Балтики. Вышли на берег в нынешней Латвии и, немного побыв там, двинулись «сухим путем» в Новгород Великий. А уж оттуда добрались в Рязани.

Тем временем тамошний князь Федор Юрьевич увидел во сне Николая Чудотворца, который повелел ему идти встречать корсунскую икону. Хоть правитель и был в недоумении, все же поехал и даже рыдал от счастья. Перенес образ в некую «область свою» — да, угадали, в нынешний Зарайск — велел построить там «превысокий храм» во славу святого. Позднее, когда жена князя Евпраксия узнала, что хан Батый убил ее мужа, она вместе с маленьким сыном Иваном выбросилась из окна своего терема, или, как тогда говорили, «сама себе зарази». Всю семью схоронили неподалеку от храма, а поселение прозвали городом Святого Николы Корсунского и Заразском. Икону тоже переименовали. Если раньше она звалась Николой Корсунским, то теперь стали называть Николой Заразским. К сожалению, образ сгорел при пожаре в 1527 году, но с нее успели сделать список — копию. Она долгое время считалась чудотворной и по повелению царя Василия Шуйского доску украсили золотым окладом.

Фото: Фрагмент иконы святого Николы Зарайского, Никольский собор, Зарайск

Интересные места в Зарайске Зарайск не только один из древнейших, но и один из самых маленьких городов Московской области. И кремль тут тоже самый маленький, причем на всю Россию. Зато он единственный из подмосковных «коллег», что полностью сохранился. Построили его XVI веке по указу великого князя Московского Василия III для защиты от набегов крымских татар.

Зарайск знаменит своими коврижками. Этот пряник из меда, ржаной муки и ягодного сока появился на Руси примерно в IX веке. Сладкий хлебец отлично хранился и потому его брали в военные походы и путешествия. Сегодня ими торгуют по всему городу.

Водонапорная башня с зубцами появилась в Зарайске в 1916 году. Это сооружение, высотой с девятиэтажку, стоит на самом высоком месте в городе и считается лучшей смотровой площадкой — оттуда открывается вид на 30 километров округи. Правда, подниматься на верх приходится по лестнице.

Фото: Водонапорная башня.

Благодаря масштабному фестивалю современного искусства «Зарайск. Перезагрузка» древний город заслужил титул неофициальной столицы стрит-арта. Старинную архитектуру тут смогли удачно совместить с современными арт-объектами.

Археологи в 1980 году нашли в Зарайске древнейшую в регионе стоянку первобытных людей. Ее обустроили в эпоху верхнего палеолита, примерно 22 тысячи лет назад. В 2008 году там же нашли ребро мамонта с нарисованными на нем фигурками трех мамонтов, небольшую кость с x-образным орнаментом, две человеческие фигурки и неизвестный конусообразный предмет.

Великий русский писатель Федор Достоевский в отрочестве четыре года прожил в зарайской усадьбе «Даровое». Она сохранила свой внешний вид и природную красоту вокруг. Особенно там красиво весной и осенью.

Серпухов

История Серпухова Серпухов обосновался в 105 километрах от Москвы. Люди жили на этом месте издревле — советские археологи во время раскопок в 1926–1927 годах нашли множество осколков керамики и стекла, а также части изделий из железа. Весь этот клад датировался X–XIII веками. Первое письменное упоминание города относится к 1339 году: князь Иван Калита в завещании определил его как одно из своих владений. Правда, писал его как «Серпохов». Откуда пошло название, не известно. Возможно, от речки Серпейки или от растения серпухи. Может быть, корнем был «серп» — их ковали в окрестных городах. Ну или назвали в честь одного из раннехристианских святых Серапионов.

Калита отписал город своему третьему сыну Андрею. Через 13 лет после вступление в наследство он умер во время эпидемии чумы, и земля перешла теперь уже его младшему сыну Владимиру, впоследствии — Храброму, будущему герою Куликовской битвы. И он позаботился, чтобы город стал твердой крепостью на пути монголо-татарских и литовских завоевателей. Однако все не закончилось деревянным кремлем и крепостными стенами. Наместник князя всерьез занялся экономикой города: установил льготы для торговцев и ремесленников и тем привлек в город новых мастеров. Также отстроили Владычный, а затем и Высоцкий монастыри. Последний освятил сам Сергий Радонежский. Позднее начали чеканку собственных монет.

Фото: Монета удельного Серпуховского княжества

Впервые город был разорен во время похода хана Тохтамыша на Москву в 1382 году. В XV веке досталось от войск Едигея в 1408-м, а через год от литовцев князя Свидригайло. Плюс длительные феодальные разборки. Но все снова и снова отстраивали. Даже имя «отреставрировали»: с XVI века вошла в употребление современная форма — Серпухов. Смутное время жестко отразилось на городе и его жителях. Да и потом было не легче: в 1633-м устроил разор крымский царевич Мубарак-Герай, в 1648-м полыхнули крестьянские бунты, а через два года большой пожар уничтожил город почти дотла. Стабильность пришла лишь к концу XVII века: возродились ремесло и торговля, стали строить новые храмы. Так Серпухов превратился в крупный центр текстильной промышленности и торговли. Он удерживал этот статус и после Октябрьской революции. В современной России получил звание «Город воинской доблести», а с 2024 года — ранг наукограда.

Герб Серпухова Герб города: красный щит на серебряном холме, а на нем — золотой павлин с красными глазами и зелеными блестками на перьях распущенного хвоста. С цветами все понятно: золото — символ богатства и солнечного света, серебро — река Ока, зеленый — природа, красный — символ красоты, власти, здоровья. Но при чем тут павлины? А вот при чем. В 1691 году царский окольничий (что-то вроде нынешнего замминистра) Михаил Колупаев привез в дар Высоцкому монастырю разных птиц, среди которых были павлин и пава с невероятно красивыми хвостами (и так себе голосами). Монахам подарки понравились и они постарались соорудить для них хорошие вольеры. И скоро экзотические жильцы дали потомство. Спустя почти сто лет, в 1781 году Екатерина II утверждала гербы городов. В Серпухов отправили запрос о местных особенностях. Известие, что в тамошнем монастыре «родятся павлины», стало решающим аргументом. Так птица попала на герб и стала символом победы над тщеславным врагом, а также силы и великодушия горожан.

Интересные места в Серпухове По всему городу установлено 14 бронзовых мини-скульптур павлинов. Каждая из этих фигурок представляет определенную профессию или сословие — повар, пожарный, театрал и так далее. Самый занимательный и популярный квест Серпухова: найти и сфотографировать всех этих птиц.

Живых павлинов тоже можно навестить. Только отправиться к ним придется в Введенский женском монастырь — теперь этих птиц выращивают там.

Высоцкая обитель даже и без павлинов более чем заслуживает внимания — это один из старейших монастырей на Руси. Там находится знаменитая икона «Неупиваемая Чаша», а в ее левый нижний угол вставлен ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Считается, что образ чудотворный и исцеляет от пьянства, наркомании и курения.

На Соборной горе, возле Высоцкого монастыря, находится смотровая площадка. Это лучшая точка для фото в городе: с нее открывается вид на старинные церкви и реку Нару.

Любителям искусства просто необходимо заглянуть в Серпуховский историко-художественный музей. Он считается одним из богатейших в Подмосковье, недаром его прозвали Малой Третьяковкой. Там хранятся собрания русской и западноевропейской живописи, включая работы художников Возрождения. В том числе и живописный автопортрет создателя стиля барокко в скульптуре Джованни Лоренцо Бернини.

Не совсем Серпухов, но все-таки: неподалеку от города находится Приокско-Террасный заповедник. Это единственное место в Подмосковье, где можно увидеть зубров в естественной среде.