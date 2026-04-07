Космос в парках: как Подмосковье отмечает годовщину первого полета к звездам

Россия отмечает 65-летие первого полета в космос. Для детворы в парках Московской области стартовал «Фестиваль космических чудес». Там можно поучаствовать в тематических квестах, конкурсах, лекциях, мастер-классах и посмотреть кино. А главное — зарядиться космически хорошим настроением.

Каким был «Космический понедельник», 6 апреля Первый день увлекательной недели начался для мытищинских ребят с космической зарядки в лесопарке возле ЖК «Императорские Мытищи». Там же прошли веселые спортивные эстафеты «Космический бум» и «Покорители галактики», а затем — развлекательная программа и пикник. Парк ветеранов предложил юным покорителям космоса игру «Большая медведица», а также мастер-классы «Мастерилки» и «Космические приключения». Желающие посмотреть, как представляют себе космос художники, могут побывать в Центральной детской библиотеке на выставке «Астропейзажи-2026».

Фото: летчик-космонавт Алексей Леонов пишет картину «В космосе», 1966 год. Александр Моклецов / РИА «Новости»

Щелковский парк «Детский городок» подготовил для ребят «Посвящение в космонавты». Там тоже открылась космическая выставка фотографий «Наш дом — Земля». Все снимки сделаны на орбите Земли. Автор — летчик-космонавт Федор Юрчихин, на счету которого пять полетов и девять выходов в открытый космос.

Интересно Неподалеку от Щелкова находится Звездный городок — поселок, где расположен Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Эта закрытая зона, но туда можно попасть на экскурсию, причем заявки нужно подавать не позднее чем за 21 рабочий день. Билет для взрослого обойдется в 5400 рублей, для школьника — 4900 рублей. Гостям рассказывают, как устроены быт и работа космонавтов, чем они питаются и каково это — прожить полгода в невесомости. Можно увидеть полноразмерные макеты транспортного корабля «Союз» и орбитальной станции «Мир», побывать в зале МКС, гидролаборатории, осмотреть настоящий скафандр «Орлан». А еще узнать, зачем нужны две центрифуги, на которых тренируются космонавты.

Центральный городской парк Королева пригласил гостей на тематический урок «Шершавый космос» — ребята смогут пощупать текстуру метеоритов, звезд и планет. Местная школа искусств организовала тематическую выставку своих учащихся, а молодежный центр «Космос» — занятия арт-терапией и квизы. В Бронницах гостям парка «Бронницкий луг» предложили интерактивный лекторий с квизом ко Дню космонавтики. А на мастер-классе у ребят была возможность самостоятельно смастерить почти настоящую ракету из пластилина.

Фото: «Голубой пояс», рисунок летчика-космонавта Алексея Леонова / РИА «Новости»

«Путешествие по галактике», 7 апреля Фрязинский лесопарк устроил для своих юных гостей мастер-класс «Солнечная система». А для того, чтобы этот день не забылся, и дети, и взрослые могли сделать снимки на память в фотозоне «Необъятный космос». Парк «Яуза» в Мытищах подготовил звездный пикник и викторину. В Бронницах открыли космическую лабораторию: ее эксперты рассказывали о секретах Вселенной. После всех ожидал тематический мастер-класс «Солнечная система».

Фото: стоп-кадр из мультфильма «Контакт», 1978 год / «ВКонтакте»

Мастер-класс «Космические раскопки: секреты галактики» прошел в клинском парке «Сестрорецкий». Там же для гостей организовали фотозону «Путешествие по галактике». А в Парке культуры и отдыха Жуковского запустили конкурс рисунков и поделок «Мой космос».

Интересно Ко Дню космонавтики в школах Подмосковья вместо традиционных звонков будут звучать мелодии о космосе и путешествиях. Ученики услышат музыку из мультфильма «Тайна третьей планеты», песни «14 минут до старта», «Прекрасное далеко» и другие композиции.

«Тайна третьей планеты», 10 апреля Серпуховский парк имени Олега Степанова пригласил гостей на викторину «Космическая история». Также для ребят подготовили мастер-класс «Я делаю космический корабль» и развлекательную программу «Хочу быть космонавтом». Завершит вечер квест «В поисках космических приключений». А в парке имени Островского пройдет карнавал-флешмоб. Солнечногорцам и гостям города предложат интерактивную программу, мастер-класс по лепке и космическую фотозону. После этого гостям фестиваля покажут советский фантастический мультфильм «Тайна третьей планеты».

Фото: стоп-кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», 1981 год / «ВКонтакте»

Краснознаменск проведет игровую программу «Космические приключения» и мастер-класс «Космос своими руками». В парке «200 лет Егорьевску» помогут создать праздничную открытку «Поехали» вместе с легендарными собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой. Зарайский центральный парк культуры покажет фотовыставку «Земля глазами космонавтов» и представит творческий мастер-класс.