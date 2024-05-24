Концепцию нового парка разработают в Старой Купавне

Московская область славится своими парками и лесами. В регион приезжают отдыхать люди со всей страны, чтобы насладиться природой. Есть ли мода на парки, а также какие растения и кустарники актуальны в этом году, рассказал руководитель отдела развития «Объединенной дирекции парков» городского округа Богородский Алексей Куликов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

В состав Богородского городского округа входят семь парков. Четыре из них находятся в Ногинске, один в Электроуглях, парк «Роща» в поселке Обухово, а также еще один парк находится в стадии концепции и разработки в Старой Купавне.

«Если говорить про уникальные места, то у нас есть парк „Волхонка“ — это парк на территории города Ногинска. На территории самого парка находится 100-летний дендрарий. Если посетите экскурсию по парку, то вам проведут потрясающий рассказ по всем экспонатам. Вы сможете прикоснуться к тем растениями, которые в нашей полосе вы больше не встретите», — рассказал Алексей Куликов.

Еще один уникальный парк — «Глухово». Это территория бывшей усадьбы мецената и промышленника. Сама усадьба построена в стиле московского модерна. Там можно погулять по аллеям с деревянными настилами, покормить белочек, а также пройти экскурсию по Дому-музею семьи А. И. Морозова.

При этом Министерство благоустройства Московской области ведет большую работу по развитию парков в Богородском городском округе. В ходе выполнения работ учитываются мнения и пожелания местных жителей.

«В основном в работе используем три инструмента. У нас есть общественный совет — это коллегиальный орган, который собирается из активных жителей Богородского округа. На заседаниях совета рассматриваются вопросы по благоустройству, созданию новых интересных форм», — поделился Алексей Куликов.

На постоянной основе также работает Telegram-чат, который помогает оперативно решать возникающие вопросы. Туда жители Московской области могу отправлять замеченные проблемы по благоустройству.

Кроме того, на сегодняшний день почти все парки Московской области оцифрованы, а информацию о них можно найти на геопортале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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