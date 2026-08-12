12 августа 2026 17:45 Конный манеж, поле с подогревом и большие трибуны. Стадион «Мещера» в Егорьевске откроют после реконструкции к декабрю Воробеьв: реконструкцию стадиона «Мещера» в Егорьевске завершат к декабрю Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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В Егорьевске продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Мещера», который после завершения всех работ сможет принимать на 30% больше посетителей. Ход модернизации исторического стадиона проинспектировали губернатор Андрей Воробьев и депутат Госдумы Геннадий Панин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона по итогам его визита в округ.

Воробьев пообщался с тренерским составом и местными атлетами, а также оценил готовность площадок, которая на данный момент достигает 88%. На объекте обустраивают основное футбольное поле с подогревом, зрительские трибуны на 1,2 тысячи мест, легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков и толкания ядра, а также обновляют манеж для конного спорта. «В Подмосковье реализуется большая программа, которую высоко оценивают жители: строительство и реконструкция городских центральных стадионов. Важно, что такой стадион стандартизирован: это подогреваемое поле с дренажем, беговые дорожки, трибуны, раздевалки», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Помимо традиционных дисциплин, на территории спортивного комплекса появятся зона воркаута, площадки для волейбола, баскетбола, большого тенниса и падел-корт. Завершить полный комплекс строительно-монтажных работ и сдать объект в эксплуатацию подрядчик планирует в декабре. «Постарались учесть и новые веяния — обустроим здесь теннисные и падел-корты. Знаю, что у ребят популярен конный спорт. Надеюсь, что обновленный манеж поможет нашим детям добиваться новых заметных результатов», — добавил глава региона. На стадионе оборудуют круговые беговые дорожки по 400 метров и шесть прямых по 100 метров, установят информационное табло и мачты освещения. Новый облик получат административный корпус и спортзал.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3