Конный манеж, поле с подогревом и большие трибуны. Стадион «Мещера» в Егорьевске откроют после реконструкции к декабрю
Воробеьв: реконструкцию стадиона «Мещера» в Егорьевске завершат к декабрю
В Егорьевске продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Мещера», который после завершения всех работ сможет принимать на 30% больше посетителей. Ход модернизации исторического стадиона проинспектировали губернатор Андрей Воробьев и депутат Госдумы Геннадий Панин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона по итогам его визита в округ.
Воробьев пообщался с тренерским составом и местными атлетами, а также оценил готовность площадок, которая на данный момент достигает 88%. На объекте обустраивают основное футбольное поле с подогревом, зрительские трибуны на 1,2 тысячи мест, легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков и толкания ядра, а также обновляют манеж для конного спорта.
«В Подмосковье реализуется большая программа, которую высоко оценивают жители: строительство и реконструкция городских центральных стадионов. Важно, что такой стадион стандартизирован: это подогреваемое поле с дренажем, беговые дорожки, трибуны, раздевалки», — сказал Андрей Воробьев.
Помимо традиционных дисциплин, на территории спортивного комплекса появятся зона воркаута, площадки для волейбола, баскетбола, большого тенниса и падел-корт. Завершить полный комплекс строительно-монтажных работ и сдать объект в эксплуатацию подрядчик планирует в декабре.
«Постарались учесть и новые веяния — обустроим здесь теннисные и падел-корты. Знаю, что у ребят популярен конный спорт. Надеюсь, что обновленный манеж поможет нашим детям добиваться новых заметных результатов», — добавил глава региона.
На стадионе оборудуют круговые беговые дорожки по 400 метров и шесть прямых по 100 метров, установят информационное табло и мачты освещения. Новый облик получат административный корпус и спортзал.
Зимой на мини-поле организуют каток с пунктом проката. У входа будет работать парковка на 100 мест.
На основном поле будут проводить игры взрослые мужские футбольные команды СК «Мещера», детские коллективы СШ «Лидер» и УОР №5, а также ветеранские команды. Открытия объекта ждут все жители Егорьевска.