Конные прогулки в Подмосковье: топ мест, где можно покататься на лошадях

Конная прогулка — отличный способ отдохнуть от бешеного ритма столичной жизни. В Московской области есть несколько клубов, где можно не только взять уроки верховой езды, но и отправиться на длительную прогулку на лошади.

Ранчо «Аванпост» Это место погружает гостей в атмосферу Дикого Запада — здесь проводят костюмированные групповые заезды по степям и тематические программы «Сафари», «Один день в Техасе», «Мексиканские каникулы» и другие. Для участия в них необязательно быть жокеем: здесь подбирают маршруты и для начинающих ездоков. Чтобы каждый смог ощутить себя техасским рейнджером или «охотником за головами», местные ковбои учат обращаться с лассо, проводят мастер-классы по стрельбе из кольта, лука и даже винтовки. Ранчо находится в деревне Исавицы Можайского городского округа.

Конноспортивный клуб «Алмазово» Комплекс расположен в хвойном лесу и занимает семь гектаров площади. Основные направления деятельности: предоставление в аренду мест в конюшнях для лошадей частных владельцев, обучение верховой езде и проведение соревнований. На территории клуба находится конюшня на 76 голов, отапливаемый манеж, 25 левад, три плаца и дорожки для прогулок. «Алмазово» находится рядом с живописными местами, где можно устроить фотосессию с лошадью. Для гостей предусмотрены коттеджи для проживания и баня. Комплекс расположен в урочище Кисарово деревни Алмазово городского округа Щелково.

Парк «Патриот» В парке Вооруженных сил России можно не только прокатиться на лошадях и фаэтоне, но и увидеть выступление прославленного конного театра «Каскадер», основанного в 1987 году группой каскадеров под руководством народного артиста Осетии Мухтарбеком Кантемировым. На втором этаже комплекса представлены театральные костюмы витязя и монгольского наездника времен Чингисхана. Среди экспонатов — кавказские шашки и меч Волкодава из одноименного фильма. Адрес парка «Патриот» — 55-й километр Минского шоссе, Одинцовский городской округ.

Конноспортивный клуб «Дивный» На большой территории «Дивного» помимо конноспортивного клуба есть Музей отечественной истории и коттеджный поселок. В клубе обучают верховой езде, принимают лошадей на постой, проводят соревнования и устраивают конные прогулки по густому лесу. На тропе протяженностью почти два километра установили указатели и лавочки для отдыха. Для комфорта лошадей дорожку посыпали щепками. Адрес: городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный».

Национальный конный парк «Русь» НКП «Русь» представляет собой масштабный парк развлечений площадью 250 гектаров. На его огромной территории есть развлечения на любой вкус. Для детей — игровые площадки, прогулки на лошадях, контактный зоопарк, долина русских сказок, парк аттракционов и цирк-шапито. Взрослые могут отдохнуть в ресторане или арендовать коттедж, порыбачить у пруда, покататься на картинге или поучаствовать в мастер-классах по изготовлению выпечки или металлических изделий. Парк находится на территории НКП «Русь» в деревне Орлово Ленинского городского округа.

Клуб «Соловьиная роща» База клуба расположена в национальном парке «Лосиный Остров». Есть две конюшни: на первой обучают базовым навыкам верховой езды, на второй занимаются профессионалы. Прогулки проходят и в Мытищинском парке.

Конноспортивный клуб «Белая дача» На его территории — четыре конюшни, два открытых плаца и два крытых манежа, а также крытый манеж-бочка. Клуб предлагает услуги обучения верховой езде под руководством опытного инструктора. Летом занятия проходят на открытых плацах, зимой — на крытых площадках-манежах.

Ранчо «Сальвадор» Ранчо расположено в городском округе Солнечногорск, территориальное управление Андреевка. Там есть два больших плаца (открытый и закрытый) со специальным покрытием. Гостям предлагаются конные прогулки, занятия по верховой езде, а также иппотерапия. Посещение возможно по предварительной записи.

Конный центр «Лосиный остров» Центр расположен в городе Мытищи, Водопроводная аллея, 9. Посетители могут покататься на лошадях по «Лосиному острову». На территории есть крытый манеж, дают уроки начинающим и проводят мастер-классы для опытных наездников, например, по конкуру — преодолению препятствий верхом на лошади.