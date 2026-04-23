Конференция о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны прошла в Мособлдуме. На ней обсудили развитие системы помощи героям и подготовку к празднованию 81-летия Победы.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что в этом году в стране отметят 81-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие битвы за Москву.

«Память о защитниках Отечества — это не только памятники и торжественные мероприятия. Это еще и особый блок социальной политики Московской области. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции — сегодня это приоритеты социальной политики нашего Подмосковья», — сказал он.

Сейчас в Подмосковье проживают около 13 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них порядка 340 фронтовиков. Им оказывают свыше 30 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд, компенсация за ЖКУ, налоговые льготы и многое другое.

Поддержку оказывают инвалидам, вдовам, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей. В прошлом году право на получение компенсации за ЖКУ получили жители осажденных Сталинграда и Севастополя.

Кроме того, более 40 региональных мер поддержки действует для участников СВО, включая выплаты взамен земельных участков, бесплатное питание для детей в школах, психологическую помощь и квотирование рабочих мест.

В преддверии 9 Мая председатель совета общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Пикуль озвучил ряд предложений. Так, он выступил с инициативой возглавить работу по изданию книг памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также по созданию документальных фильмов и других материалов.

«Второе предложение — совершенствовать законодательную базу — как региональную, так и федеральную, обеспечивающую рост числа музеев и мемориальных объектов, увековечивающих ратные и трудовые свершения фронтовиков и наследников Великой Победы, в том числе и участников специальной военной операции», — сказал Виктор Пикуль.

Среди предложений также — начать работы по созданию мемориального комплекса «Подмосковная Хатынь» в память о сожженных фашистами населенных пунктах.

Начальник управления Минсоцразвития Евгения Ларионова рассказала, что все услуги для ветеранов предоставляются бесплатно. Сейчас около 150 человек проживают в стационарных учреждениях, еще тысяча получает услуги на дому. Под диспансерным наблюдением находятся 38,5 тысячи человек.

Подводя итоги, Андрей Голубев отметил, что самое важное — совершенствование совместной работы по военно-патриотическому воспитанию.

«По итогам мероприятия мы уже подготовили изменения в региональный закон об увековечивании памяти погибших. Мы одними из первых приняли такой закон, но он носил рамочный характер. Мы его совершенствуем, в том числе на основании предложений ветеранов. Определим орган исполнительной власти, координирующий эту работу и делающий ее более качественной», — отметил он.