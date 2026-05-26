Сладкое искусство. Кондитеры из Истры победили на международном конкурсе

Кондитеры из Истры победили на международном конкурсе GRAVITYCAKE
Парящий десятикилограммовый торт в виде дерева с гнездом, символизирующим Россию, и многоярусный десерт по мотивам сказок Пушкина принесли кондитерам из Истры награды международного чемпионата GRAVITYCAKE. Среди более чем 150 участников из России и Белоруссии подмосковные мастера завоевали первое и третье места, удивив жюри не только вкусом, но и сложнейшими конструкциями, которые буквально нарушают законы физики.
Торт на шпильке и три бессонные ночи
Кондитер Татьяна Карпова создавала свой антигравитационный торт три дня и три ночи. Десерт весом около 10 килограммов был выполнен в виде дерева с мощными корнями, переходящими в гнездо. По задумке автора, композиция символизирует единство страны и связь поколений.
«Тут еще есть солярные знаки, которыми наши древние люди обменивались информацией. Дерево имеет ствол и корни. Корни, которые плавно переходят в гнездо. Гнездо — это наша Россия, которая нас объединяет», — объяснила Татьяна.
Работа над такими тортами начинается не с крема, а с инженерных расчетов. Сначала кондитер создает чертеж конструкции, просчитывает нагрузку и подбирает металлическую основу, способную выдержать вес десерта.
Для сборки используются деревянные опоры, шпильки, гайки и инструменты. При этом все металлические элементы изолируются и не соприкасаются с продуктами.
В результате Татьяна заняла третье место в категории антигравитационных тортов. Для нее это был первый настолько сложный проект, выполненный на одной опоре.
Пушкинские сказки из мастики и шоколада
Еще одной победительницей конкурса стала студентка второго курса Красногорского колледжа в Истре Арина Моисеева. Она представила двухъярусный торт высотой 60 сантиметров и весом 15 килограммов по мотивам сказок поэта Александра Пушкина.
«Лебедь выполнен из мастики, основа. Крылья из вафельной бумаги. Рыба полностью из мастики. Кота я отливала из шоколада. И белка — мастика», — рассказала Арина.
На создание десерта ушел почти месяц. Арина занималась эскизами, расчетами и доработкой конструкции, отдельно продумывая, как безопасно перевезти торт на конкурс.
От колледжа — к международной победе
Преподаватели рассказывают, что талант Арины заметили практически сразу после поступления. Девушка уже работала по профессии и активно участвовала в конкурсах профессионального мастерства. На чемпионате GRAVITYCAKE она заняла первое место в категории «Многоярусный торт». Сейчас Арина продолжает учебу и практику, а в будущем мечтает создать собственный кондитерский бренд.