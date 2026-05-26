Сладкое искусство. Кондитеры из Истры победили на международном конкурсе

Парящий десятикилограммовый торт в виде дерева с гнездом, символизирующим Россию, и многоярусный десерт по мотивам сказок Пушкина принесли кондитерам из Истры награды международного чемпионата GRAVITYCAKE. Среди более чем 150 участников из России и Белоруссии подмосковные мастера завоевали первое и третье места, удивив жюри не только вкусом, но и сложнейшими конструкциями, которые буквально нарушают законы физики.

Торт на шпильке и три бессонные ночи

Кондитер Татьяна Карпова создавала свой антигравитационный торт три дня и три ночи. Десерт весом около 10 килограммов был выполнен в виде дерева с мощными корнями, переходящими в гнездо. По задумке автора, композиция символизирует единство страны и связь поколений.

«Тут еще есть солярные знаки, которыми наши древние люди обменивались информацией. Дерево имеет ствол и корни. Корни, которые плавно переходят в гнездо. Гнездо — это наша Россия, которая нас объединяет», — объяснила Татьяна.

Работа над такими тортами начинается не с крема, а с инженерных расчетов. Сначала кондитер создает чертеж конструкции, просчитывает нагрузку и подбирает металлическую основу, способную выдержать вес десерта.

Для сборки используются деревянные опоры, шпильки, гайки и инструменты. При этом все металлические элементы изолируются и не соприкасаются с продуктами.

В результате Татьяна заняла третье место в категории антигравитационных тортов. Для нее это был первый настолько сложный проект, выполненный на одной опоре.