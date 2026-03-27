Кондитер из Подмосковья создала десерты по мотивам песен Киркорова

Песни Филиппа Киркорова превратили в десерты в Домодедове. Звездный кондитер Елена Шалобаева вместе с командой приготовила для шоу поп-короля большой торт и маленькие сладости по мотивам его самых известных композиций. Для каждого хита придумали отдельный вкус и образ.

Как песни в превращались в десерты Команда решила не просто испечь торт к концерту, а собрать вокруг него маленькую съедобную дискографию. У каждой песни появился свой характер, цвет и вкус. В этом и заключалась главная задумка: зритель должен не только узнать любимую композицию, но и в буквальном смысле попробовать ее. На кухне все выглядело так, будто клипы Киркорова перенесли в кондитерский цех. Где-то летели блестки, а где-то рождались нежные кремы. Сама тема располагала к тому, чтобы кулинарные шедевры создавали с песнями, шутками, смехом и тем самым азартом, который появляется, когда люди искренне увлечены делом. «Под каждый хит свой рецепт», — отметила Шелобаева.

Одним из самых ярких десертов стала «Зайка моя». Для нее кондитер выбрала морковный бисквит, который необходимо было измельчить в крошку, и ароматную апельсиновую карамель. «Апельсин очень хорошо с морковкой сочетается», — объяснила она.

Именно это помогло сделать десерт легким, ярким и чуть игривым — как сама песня, которая давно ушла в народ.

В сладкую коллекцию включили и десерт по мотивам композиции «Я за тебя умру» — ярко-красный, с клубничной нотой, нежный и романтичный. А у «Цвет настроения синий» все построили вокруг оттенка и эффектной подачи. В несколько слоев там расположили крошку шоколадного бисквита, белоснежный крем и мармелад в тон ночному небу. «Синие губы и синяя ложка. Цвет [настроения] синий», — поддержала тему кондитер. Украшения десертов лишний раз подчеркнули принадлежность к королю российской эстрады. Воздушные сливки посыпали сверху золотыми и красными звездами.

Сделать торт для Филиппа Киркорова было моей мечтой! Теперь я тоже коронованная особа. <…> Это было не на камеру, но он попробовал. Елена Шалобаева Кондитер

Трон для Плющенко Со звездами Шалобаева работает уже не впервые, за плечами целый год плодотворного сотрудничества с самыми узнаваемыми лицами российской эстрады, спорта и шоу-бизнеса. Однако за красивой картинкой почти всегда оказывались сложная логистика, срочная сборка и волнение до последней минуты. «Самым первым был юбилей Яны Рудковской в прошлом году. В ноябре в Петербурге делали трон больше двух метров для Евгения Плющенко. Съедобный трон, на который даже он садился», — отметила она. Мастер призналась, что такие проекты всегда требуют не только фантазии, но и выдержки. Однако именно в них рождается настоящее мастерство.

Бывали и происшествия. Когда мы везли Янин торт, машина уже была внизу, мы загружаем торт в лифт — и лифт ломается! Елена Шалобаева Кондитер

Звездный кондитер знает, как сделать так, чтобы торт стал уже не просто десертом, а частью шоу. Когда знаменитое «Зайка моя» вдруг оказывается не только строчкой из хита, но и воздушным, ярким, тщательно выверенным десертом, который хочется не просто съесть, а сначала рассмотреть со всех сторон.