Здесь птицы не поют и деревья не растут. Почему все боятся наткнуться на Комягинский черный столб в Подмосковье?

Рядом с Ивантеевкой в Московской области есть небольшое село Комягино. Местные жители здесь добрейшие, однако даже они не смогут указать путь к проклятому идолу — Черному столбу. Рядом с ним останавливается время, а компасы начинают врать. Что это такое и почему люди так боятся на него наткнуться — в материале 360.ru.

Что известно о Комягинском черном столбе По словам старожилов, которые передают это знание из поколения в поколение, столб находится в небольшом и негустом лесу рядом с селом, однако его точное местоположение неизвестно. Раньше все жители Комягина — взрослые и дети — из уст в уста и со страхом говорили о столбе. Многие боялись собирать в лесу грибы и ягоды, но все равно ходили. Легенде о каменном идоле около 100 лет, а по другим источникам — примерно 150.

Черный столб представляет собой вытянутый четырехгранный камень высотой более двух метров, напоминающий верстовой знак. Почему он почернел — его кто-то покрасил или он сам стал таким от старости — тоже никто не знает.

Рядом с идолом время замедляется: компасы начинают врать, телефоны не ловят сеть, а часы встают. По некоторым источникам, у женщин, даже пожилых, рядом с ним начинается кровотечение, а сами дамы заметно молодеют. До сих пор неизвестно, кто и когда его поставил. Возможно, это напоминание о языческом прошлом русского народа, проделки лешего или чье-то древнее проклятие.

Как найти Комягинский черный столб Как никто не может объяснить происхождение камня, так же никто не может сказать, где он находится. Проблема в том, что натыкаются на столб избранные, а дорогу к нему после нескольких дней плутаний показать не в силах. Однажды мужчина средних лет нашел черный столб, пока искал грибы. В тот момент про легенду он не вспомнил, потому находке значения не придал — прошел мимо. С полной корзиной он засобирался домой, но спустя время понял, что попал в незнакомую часть леса, а его тропы не видно. Тогда грибник решил вернуться к столбу, чтобы от него пойти в другую сторону, но не находил его. Тем временем приближалась ночь, так что ему пришлось дожидаться рассвета под елкой. На следующее утро он выкинул корзину с грибами и снова попытался выйти на знакомые тропы. К его удивлению, к вечеру он на нее наткнулся. В голову сразу полезли старые байки о нечистой силе, лешем и легенде о столбе.

Отчаявшись, мужчина снова заночевал в лесу. Утром, напившись из ручья, грибник пошел по солнцу на запад. К его огромному облегчению, спустя час он вышел к своему селу. Оказалось, что односельчане уже два дня прочесывали лес, но ни мужчины, ни его грибов, ни столба никто не видел. Когда же он рассказал, что с ним случилось, один из стариков подтвердил, что тоже видел черный столб и тоже после этого плутал по лесу несколько дней, а вышел из него случайно. Почему невозможно найти дорогу к столбу Сегодня многие интересующиеся мистикой не раз были в Комягинском лесу, но никто не смог найти таинственный камень. Те же, кто видел его, не могут указать к нему дорогу. Дело тут не в том, что человек теряет ориентацию в пространстве, а в том, что столб как будто играет в прятки. Согласно легенде, черный столб способен перемещаться. Некоторые говорят, что он меняет свое местоположение каждое полнолуние. По этой причине особенно мнительные в Комягинский лес не ходят — считают место проклятым.