Комфортный отдых в историческом месте. Воробьев — о благоустройстве парка усадьбы «Раменское»
Андрей Воробьев: благоустройство парка усадьбы «Раменское» завершат в этом году
В этом году в Раменском завершат третий этап благоустройства парка усадьбы «Раменское», лесопарка «Восьмидорожье» и зоны отдыха в селе Софьино. Губернатор Андрей Воробьев посетил округ, чтобы пообщаться с жителями и проверить ход работ. Во встрече участвовал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
Территорию парка усадьбы «Раменское» обновили в 2023 году. В 2025-м началось благоустройство набережной Борисоглебского озера — ее открыли месяц назад. Полностью завершить работы планируют уже к концу августа.
На набережной появились пешеходные дорожки, зоны отдыха со скамейками, качели, теневые навесы, шезлонги, смотровая площадка и беседка.
«Сам парк мы обновили ранее, а в этом году открыли набережную. На территории появились удобные дорожки, четыре зоны отдыха, включая беседку. Установили качели, шезлонги, скамейки, высадили деревья и кустарники. В обязательном порядке для безопасности посетителей мы монтируем камеры видеонаблюдения и современные системы освещения», — сказал Андрей Воробьев.
На территории высадили кустарники и деревья, разместили урны и открыли кафе. Аллеи, дорожки и площади парка вымощены плиткой, гостям доступны детские площадки, веревочный парк, качели, скейтпарк и другие спортивные зоны. Специальные места создали для проведения мастер-классов, ярмарок и концертов.
«Это место является частью памятника культурного наследия регионального значения — усадьбы „Раменское“. Здесь, конечно, важно было сохранить историческое наследие и вписать сюда всю эту красоту и комфорт, не нарушая исторического облика. Спасибо проектировщикам и подрядчикам, что все это удалось сделать. Люди это ценят. Мы видим, с какой любовью они говорят об этом парке», — отметил Александр Коган.
Директор дирекции парков Раменского Анна Юсупова рассказала, что благодаря проведенным работам посещаемость зоны отдыха выросла в три раза — до миллиона человек в год.
«Раньше береговая линия была в зарослях. Теперь здесь четыре комфортные зоны: ротонда, где люди в том числе проводят свадьбы, городской балкон, где жители могут отдохнуть, поработать, прийти на пикник с семьей. Третья зона — куда люди ходят загорать, и камерная зона под деревьями», — рассказал она.
Сейчас в Раменском продолжается благоустройство лесопарка «Восьмидорожье». Там появятся тропиночная сеть, велолыжероллерная трасса, детские и спортивные площадки, гамаки и места для пикников.
В ближайшее время новый облик также получит зона отдыха в селе Софьно.