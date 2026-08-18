Сегодня 13:17 Комфортные условия для 32 тысяч учеников. Почти 60 новых и отремонтированных школ откроют в Подмосковье 1 сентября Министр Туровский: 8 новых школ откроют в Подмосковье 1 сентября Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Подмосковье

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1 Сентября

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Андрей Воробьев

Ремонтные работы

В Московской области к началу учебного года готовят к открытию 57 новых и отремонтированных школ, которые примут более 32 тысяч учеников. О строительстве и модернизации образовательных учреждений к 1 сентября доложил на ВКС губернатору Андрею Воробьеву министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Новые школы и пристройки В 2026 году в регионе открывают восемь новых образовательных объектов и 49 школ после капитального ремонта. «Очень важно за эти 2 недели обеспечить подготовку к запуску этих объектов», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Екатерина Агеева

Дополнительные поручения позволили увеличить первоначальную программу еще на две новостройки и одно обновленное учреждение.

«Мы создадим более шести тысяч новых мест, обновим школы для более чем 26 тысяч учеников», — отметил Александр Туровский.

В Лосино-Петровском ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест площадью 12,5 тысячи квадратных метров. В ее здании также разместили детскую школу искусств, для которой выделили 2,5 тысячи квадратных метров. Еще одна школа на 1100 учеников откроется в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах — объект построили на год раньше запланированного срока.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Новые пристройки примут детей в Солнечногорске, Бронницах и Подольске. В Котельниках завершено строительство крупнейшего в Московской области воспитательно-образовательного комплекса площадью более 33 тысячи квадратных метров. Также реализованы проекты в селе Красное городского округа Истра и на улице Шилова в Коломне.

Пристройку на 400 мест к школе № 14 в Коломне возвели за 10 месяцев. Вместе с обновленным основным зданием она образует единый образовательный комплекс, где более полутора тысяч детей смогут заниматься в одну смену. Обновление зданий и участие родителей Капитальный ремонт охватил 49 школ в 27 городских округах. Работы проводили в Орехово-Зуеве, Королеве, Щелкове, Кашире, Пушкинском, Лобне, Ступине, Протвине, Наро-Фоминске, Клину, Шатуре, Одинцове, Солнечногорске, Коломне, Домодедове, Подольске, Химках и других муниципалитетах.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Самым крупным объектом программы стала Томилинская школа в Люберцах площадью более 13 тысяч квадратных метров. Дополнительно к началу учебного года подготовили автономный блок площадью три тысячи квадратных метров в школе Наро-Фоминска.

На всех объектах действует родительский контроль. Семьи учеников и педагоги могут следить за строительством и ремонтом, а также передавать предложения представителям администрации и подрядных организаций. В 17 школах продолжили проект «Моя школа, моя история».

«1 сентября около каждой работы в школе появятся QR-коды с возможностью перехода на сайт, где можно познакомиться с информацией о реализации проектов истории подмосковных городов», — уточнил министр.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3