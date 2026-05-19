Сегодня 16:02 Комфортные палаты, новейшее оборудование и сильный кадровый состав. Воробьев — о сосудистом центре в Перхушкове Андрей Воробьев: сосудистый центр в селе Перхушково откроют в октябре

В Подмосковье завершается создание регионального сосудистого центра, который позволит значительно повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей западной части области. О масштабной реконструкции бывшего стационара Одинцовской областной больницы в селе Перхушково рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона во вторник, 19 мая, проверил готовность объекта. Уже этим летом на площадке планируют завершить строительные работы, а первых пациентов примут в октябре. Новый центр станет одним из крупнейших профильных медицинских учреждений в Западном Подмосковье и сможет обслуживать порядка 800 тысяч жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Рузского и Можайского округов. Высокотехнологичную помощь будут оказывать пациентам с инфарктами, инсультами и другими тяжелыми сосудистыми патологиями.

«Сейчас пациенты вынуждены ездить в другие места, в частности в Красногорск. А это медучреждение расположено очень удобно, в том числе для жителей Можайского и других округов. Здание здесь нуждалось в глубоком обновлении. Это не просто капитальный ремонт, это тотальная реконструкция. Тут будут и новые стены, и современная система вентиляции по всем медицинским стандартам, и, конечно, новейшее оборудование», — отметил Андрей Воробьев.

Как изменится медучреждение История стационара в Перхушкове насчитывает более 130 лет. После открытия нового корпуса больницы в 2004 году старое здание решили перепрофилировать под специализированный сосудистый центр. На площади 14,5 тысячи квадратных метров разместят отделения кардиологии, неврологии, сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и нейрореанимации. Общая мощность центра превысит 160 коек. Для центра закупят около 850 единиц техники, включая аппараты МРТ, КТ, ангиографы, устройства для искусственной вентиляции легких, УЗИ и нейрохирургические микроскопы.

Главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн отметил, что открытие центра станет важным событием не только для округа, но и для всего Западного Подмосковья, поскольку в экстренной сосудистой медицине счет зачастую идет на часы.

«Что касается кадрового обеспечения, то здесь нет никаких сомнений. Существующие профильные отделения будут переведены из других подразделений. Мы уже формируем кадровый резерв. Поэтому по данному направлению полностью укомплектуем штат», — пояснил Иван Каприн. Заведующий сердечно-сосудистым отделением Азиз Карабаев в беседе с главой региона отметил, что с 2015 года работал в учреждении сосудистым хирургом, но на время ремонта его перевели в 45-ю больницу.

«С тем мощным высокотехнологичным оборудованием, которое здесь установят, мы выйдем на совершенно новый уровень. Для меня это место, можно сказать, родное: я живу рядом, еще семь лет назад смог купить квартиру благодаря региональной программе „Социальная ипотека“. Моя супруга — тоже врач, так что мы по-настоящему семейная медицинская династия», — отметил Азиз Карабаев.

Что уже сделано Сейчас готовность объекта составляет 92%. На площадке продолжается благоустройство территории и установка оборудования. «Все инженерные системы на данный момент уже смонтированы. Сейчас мы устанавливаем оборудование, потолки, двери, а примерно через месяц-полтора приступим к пусконаладке вентиляции и слаботочных систем», — подчеркнул заместитель генерального директора компании-подрядчика Кирилл Кузьмин.

Специалисты провели масштабное укрепление здания и создали комфортную среду. Палаты и кабинеты оснастили новейшими системами кондиционирования и вентиляции, которые можно контролировать удаленно.

Современное оснащение Новый центр станет уже 18-м сосудистым учреждением в Московской области. Еще в начале 2010-х подобных объектов в регионе не существовало, однако сегодня в Подмосковье действует полноценная сеть высокотехнологичной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря развитию этой системы смертность от инфарктов и нарушений мозгового кровообращения за последние пять лет снизилась более чем на треть. «Медицина не стоит на месте, поэтому наши специалисты постоянно повышают квалификацию и осваивают новые технологии. У нас очень сплоченный и преданный делу коллектив: некоторые сотрудники приезжают на смены даже из других регионов. Это объясняется достойными условиями труда в Подмосковье. Здесь конкурентная заработная плата, региональные программы, предусмотрена компенсация за наем жилья. Все это помогает сохранять опытные кадры и привлекать новых врачей», — поделилась заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Звенигородского подразделения Алина Усманова. Другие проекты В Одинцовском округе продолжается активное строительство и капитальный ремонт целого ряда объектов социальной инфраструктуры. Власти региона уделяют особое внимание развитию здравоохранения, образования и спорта, чтобы сделать медицинскую помощь и качественное обучение более доступными для местных жителей. Одновременно возводят три новые поликлиники. Они появятся в Звенигороде, Голицыне, а также на территории жилого комплекса «Гусарская Баллада». Завершение строительных работ на объектах запланировали на 2027–2028 годы, после чего медучреждения начнут принимать пациентов.

Значительные перемены ожидают и систему образования в округе. Новые школы и дополнительные пристройки возводят в Одинцове, Перхушкове и Лесном городке.

Параллельно проводят капитальный ремонт школ в Часцах и Голицыне, а также двух детских садов — в Голицыне и Больших Вяземах. Кроме того, в Звенигороде отремонтируют учебный корпус Красногорского колледжа. Все перечисленные объекты планируют ввести в эксплуатацию уже в 2026–2027 годах. А в 2028 году начнется капитальный ремонт детского сада в поселке ВНИИССОК и Звенигородской детской музыкальной школы имени С. И. Танеева. Не остается без внимания и спортивная инфраструктура. В текущем году для жителей округа после обновления откроет двери физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Старый городок. А в 2027 году планируют завершить капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда» и Академии дзюдо в Звенигороде, что позволит создать современные условия для занятий спортом и проведения соревнований.