Количество многодетных семей увеличилось в Подмосковье почти на 40% за 5 лет

В Московской области продолжает расти количество многодетных семей. Если в 2021 году их насчитывалось около 86 тысяч, то к 2026 году показатель увеличился до 118 тысяч.

Регион стабильно входит в число лидеров по этому показателю, что во многом связано с комплексной системой помощи.

«У нас действует свыше 20 мер поддержки многодетных семей. Это и выплаты, и льготы, и компенсации, и налоговые послабления. Мы стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы, от проезда до отдыха. При этом мы регулярно расширяем действующие меры. Например, по инициативе „Единой России“ теперь многодетные семьи Подмосковья могут получать ежегодную выплату на школьную форму на ребенка, который учится в другом регионе», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Кроме того, в Подмосковье появились новые формы поддержки и поощрения. Учредили орден «Родительская доблесть». Для семей с четырьмя и более детьми ввели компенсацию половины стоимости обучения ребенка в колледжах и техникумах.

Также продлили выплату в размере 300 тысяч рублей для молодых родителей (до 35 лет) при рождении третьего и последующих детей.

Какую поддержку можно получить

Среди ключевых действующих мер — ежемесячные выплаты на питание для беременных женщин, кормящих матерей и маленьких детей. Подать заявку можно на сайте государственных услуг.

Также положены единовременные пособия при рождении третьего и последующего ребенка (оформить заявление можно по ссылке ), компенсации на школьную форму (подача доступна на портале ), бесплатное питание в школах и льготный проезд.

Дети из многодетных семей могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, а один из родителей — при наличии ребенка до семи лет — также получает льготы. Кроме того, им доступна бесплатная парковка на платных стоянках.

Семьям предоставляют бесплатные земельные участки или денежную компенсацию, частично возмещают расходы на ЖКУ, а также освобождают от транспортного налога на один автомобиль.

Дополнительно доступны бесплатные лекарства для детей до шести лет, путевки в лагеря и санатории, а также участие в программе социальной газификации.

Отдельные меры направлены на поддержку семей с невысокими доходами. Например, им предоставляют наборы для первоклассников и увеличенные выплаты на школьную форму.

При рождении ребенка родители могут выбрать между подарочным комплектом для новорожденного или денежной выплатой.

Региональные власти отмечают, что дальнейшее развитие системы поддержки семей остается одним из приоритетов социальной политики Подмосковья.