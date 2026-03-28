Клещи атакуют питомцев: как защитить собак и кошек весной в Подмосковье
Собаки и кошки, которые гуляют на улице, — одна из самых лакомых целей для клещей. Они не носят защитную одежду, передвигаются близко к земле, не в состоянии самостоятельно обработать себя от паразитов, а вот их хозяева — могут. И чтобы люди не забывали заботиться о питомцах, в Солнечногорске запустили масштабную акцию по информированию населения.
Чем опасен укус: симптомы, которые нельзя игнорировать
Укус клеща сам по себе не опасен для животных. Вялость, отказ от еды, повышение температуры тела, изменение цвета мочи и слизистых — тревожные признаки для хозяев, что клещ через свою токсичную слюну заразил питомца внутриклеточными паразитами. Затем они начинают атаковать эритроциты, развивается пироплазмоз, в результате которого животное может погибнуть.
Ветеринарный врач Солнечногорской ветеринарной станции Наталья рассказала, что можно сочетать разные способы защиты питомцев.
Это могут быть капли на холку, это могут быть таблетки. Это могут быть ошейники. Можно сочетать защиту. Например, таблетка плюс ошейник, можно какие-то спреи разово перед прогулкой применять на животных.
Наталья
Пока хозяева животных дают друг другу ценные советы, сидя в очереди в ветеринарную станцию, щенок таксы Чили с интересом рассматривает взрослого товарища. Лабрадор Йоги регулярно ходит с хозяином на охоту в лес, но благодаря человеческой заботе клещи для него не страшны.
Чили тоже предстоит подобная обработка, когда он немного подрастет и начнет выходить на прогулки.
Более 100 случаев: как клещи атакуют животных в Подмосковье
В прошлом году на территории Солнечногорска зарегистрировали более 100 случаев укусов животных клещами — в нынешнем сезоне пока тихо. В соседних муниципалитетах паразиты уже несколько раз удачно атаковали домашних питомцев.
Ветеринары рекомендуют при обнаружении клещей сразу идти в клинику, чтобы специалисты полностью извлекли членистоногого и правильно обработали место укуса.
Дальше останется только надеяться на то, что заражения удалось избежать. Сохранить жизнь и здоровье питомца с гораздо большей долей вероятности поможет только своевременная профилактика у специалистов.