Клещи атакуют питомцев: как защитить собак и кошек весной в Подмосковье

Ветеринары напомнили о защите животных от клещей в Подмосковье

Собаки и кошки, которые гуляют на улице, — одна из самых лакомых целей для клещей. Они не носят защитную одежду, передвигаются близко к земле, не в состоянии самостоятельно обработать себя от паразитов, а вот их хозяева — могут. И чтобы люди не забывали заботиться о питомцах, в Солнечногорске запустили масштабную акцию по информированию населения.

Укус клеща сам по себе не опасен для животных. Вялость, отказ от еды, повышение температуры тела, изменение цвета мочи и слизистых — тревожные признаки для хозяев, что клещ через свою токсичную слюну заразил питомца внутриклеточными паразитами. Затем они начинают атаковать эритроциты, развивается пироплазмоз, в результате которого животное может погибнуть.

Это могут быть капли на холку, это могут быть таблетки. Это могут быть ошейники. Можно сочетать защиту. Например, таблетка плюс ошейник, можно какие-то спреи разово перед прогулкой применять на животных.

Пока хозяева животных дают друг другу ценные советы, сидя в очереди в ветеринарную станцию, щенок таксы Чили с интересом рассматривает взрослого товарища. Лабрадор Йоги регулярно ходит с хозяином на охоту в лес, но благодаря человеческой заботе клещи для него не страшны.

Чили тоже предстоит подобная обработка, когда он немного подрастет и начнет выходить на прогулки.

Более 100 случаев: как клещи атакуют животных в Подмосковье

В прошлом году на территории Солнечногорска зарегистрировали более 100 случаев укусов животных клещами — в нынешнем сезоне пока тихо. В соседних муниципалитетах паразиты уже несколько раз удачно атаковали домашних питомцев.

Ветеринары рекомендуют при обнаружении клещей сразу идти в клинику, чтобы специалисты полностью извлекли членистоногого и правильно обработали место укуса.

Дальше останется только надеяться на то, что заражения удалось избежать. Сохранить жизнь и здоровье питомца с гораздо большей долей вероятности поможет только своевременная профилактика у специалистов.