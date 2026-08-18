Кинологи, экипажи ДПС и дополнительные полицейские наряды. Подмосковные школы возьмут под усиленную охрану 1 сентября

Почти 170 кинологов привлекут к проверкам в Подмосковье 1 сентября

В Московской области принимают меры по охране порядка в День знаний. О подготовке образовательных учреждений к праздничным мероприятиям доложил на ВКС губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву заместитель начальника Главного управления МВД России по региону Вячеслав Цуркан.

К началу учебного года в регионе скорректируют маршруты полицейских патрулей и экипажей ДПС. При планировании учтут расположение школ и пути следования школьных автобусов.

На охрану общественного порядка и безопасности при проведении торжественных линеек планируется задействовать три тысячи сотрудников органов внутренних дел, полторы тысячи сотрудников частных охранных организаций, в том числе представителей казачества и других общественных формирований, триста единиц служебного транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят состояние дорог возле образовательных учреждений и на маршрутах школьных автобусов. Вместе с профильными ведомствами они также проконтролируют эксплуатацию, хранение и техническое обслуживание транспорта. До 25 августа во всех школах изучат паспорта безопасности дорожного движения.

В ночь с 31 августа на 1 сентября прилегающие к образовательным организациям территории освободят от брошенных автомобилей и транспорта, припаркованного с нарушением правил. Перед линейками здания и участки обследуют сотрудники полиции с применением специального оборудования.

К проверкам привлекут кинологов с 167 служебными собаками, обученными обнаруживать взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. После обследований школы возьмут под физическую охрану до завершения мероприятий.

В территориальных подразделениях полиции сформируют мобильные резервы для оперативного реагирования на возможные происшествия. Сотрудники образовательных учреждений также примут участие в тренировках по действиям при вооруженном нападении и угрозе беспилотников.

Итоговую готовность сил и средств обсудят 26 августа на совместном оперативном штабе с участием МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС, транспортной полиции, Главного управления региональной безопасности и Министерства образования.

Полиция предложила проводить торжественные линейки внутри помещений. Вопрос прорабатывают совместно с Министерством образования, Минтрансом, муниципальными властями и другими ответственными структурами.

Андрей Воробьев поручил главам городских округов вместе с правоохранительными органами еще раз проверить готовность школ и порядок межведомственного взаимодействия перед Днем знаний.