«Каждый уголок здания будет жить». Воробьев — об обновлении КЦ «Октябрь» в Электростали Андрей Воробьев: КЦ «Октябрь» в Электростали откроют после капремонта к декабрю

Подмосковье

Благоустройство

Строительство

Андрей Воробьев

Электросталь

Ремонтные работы

Культурный центр «Октябрь» в Электростали капитально отремонтируют к концу года. Сейчас там находятся 13 кружков и коллективов, включая цирковую труппу «Дружба», танцевальную команду «Силуэт» и театральную мастерскую «Начало». В здании заменят коммуникации, укрепят фундамент и создадут комфортные условия для творческой молодежи, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Ежегодно в культурном центре проходило около 200 мероприятий, которые посещали порядка 70 тысяч зрителей. С момента строительства в 1963 году там ни разу не проводили капитальный ремонт. Работы стартовали еще в 2024 году и завершатся уже в декабре.

Прежде всего хочу поблагодарить преподавателей — активных и неравнодушных людей. То, что мы здесь проводим, — это не просто капитальный ремонт, это масштабная реконструкция. Андрей Воробьев

В ходе капитального ремонта в здании укрепят фундамент и несущие стены, обновят все коммуникации и фасад. «Я очень надеюсь, что каждый уголок этого обновленного здания будет жить. Мы видели запрос жителей, знаем, что это место для города — знаковое. Поэтому и приняли решение о реконструкции КЦ», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

По словам исполнительного директора компании-подрядчика Антона Орлова, в здании уже обновили покрытия, кровлю, фасад, витражи, окна и двери. На 80% завершили предчистовую отделку. Сейчас специалисты монтируют коммуникации, вентиляции, акустическое и световое оборудование. Изюминкой центра станет вращающая сцена, которая даст возможность проводить более зрелищные и динамичные спектакли. Для отделки стен и потолка выберут особые материалы, которые создадут наиболее хорошую акустику.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

После капитального ремонта в центре смогут открыть новые кружки и секции. Директор учреждения Елена Плыкина рассказала, что в «Октябре» будут доступны современные танцы, хоры, вокал, изостудия, театр и школа креативных технологий, где будут учить диджеев. «Наверху мы откроем многофункциональный зал, а в подвальном помещении – студию звукозаписи. Появятся также костюмерная, пошивочная, прачечная и столярная мастерская, где сможем сами делать какие-то декорации», – рассказала она. Обновление других культурных объектов Электростали В конце прошлого года после обновления открылась спортшкола олимпийского резерва. К осени завершится обновление СШОР по единоборствам на Красной улице. Там проводят занятия по дзюдо, карате и греко-римской борьбе. В здании обновят коммуникации, окна, двери, установят современную мебель.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Новый облик получит детская музыкальная школа на улице Николаева. Там заменят проводку, трубы, установят кондиционеры и сделают перепланировку. Благоустройство и ремонт социальных учреждений В следующем году проведут капитальный ремонт в сквере Машиностроителей. Мемориальную зону дополнят детским игровым городком и спортивными тренажерами. Там обустроят современную систему освещения и видеонаблюдения. Масштабные работы пройдут в лесопарке «Юбилейном». Гостям будет доступна игровая площадка, спортивная зона, лыжероллерная трасса, пляжи и кинологический маршрут.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В следующем году обновление ждет детское соматическое отделение Электростальской больницы. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, создадут современный травмпункт, оборудуют операционные.