Сегодня 14:04 На треть свободнее. Как Каширское шоссе в Подмосковье разгрузят от пробок за 4 этапа Андрей Воробьев: реконструкция Каширского шоссе завершится к концу 2026 года 0 0 0 Фото: рендер проекта Подмосковье

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Андрей Воробьев

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Реконструкция Каширского шоссе заметно разгрузит юг Подмосковья уже с конца 2026 года. Его расширят до шести-восьми полос. Для этого заложили четыре этапа, отметил Андрей Воробьев. Сейчас трасса с трудом справляется с высоким трафиком, жители регулярно стоят в пробках.

К модернизации приступили в 2022 году, завершили два из четырех этапов. В начале этой недели раньше графика — с опережением на полгода — открыли многоуровневую развязку. Теперь участок с Каширского до Володарского шоссе можно будет проехать за 10 минут, а прежде водители тратили по полчаса из-за светофора и в четыре раза дольше стояли в пробках.

Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать и в сторону области, и обратно. Андрей Воробьев

Он подчеркнул, что весь четырехкилометровый участок Каширского шоссе полностью модернизируют к концу 2026 года.

«Каширка хорошо всем известна. Это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населенные пункты, которые развиваются. Задача — грамотно развязать все транспортные потоки», — рассказал Андрей Воробьев.

В деталях

Сейчас в работе — два последующих этапа масштабной реконструкции. Благодаря модернизации появятся путепроводы, комфортные разворотные петли, а также обустроят выезд из Видного.

Фото: развязка Володарского и Каширского шоссе

«На третьем — построим путепровод через А-105 в районе деревни Апаринки. На четвертом — возведем разноуровневую развязку на пересечении с Белокаменным шоссе», — уточнил губернатор Подмосковья. Над Каширкой будет путепровод, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит удобный проезд в сторону Видного, населенных пунктов Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево и Петровское.

Ожидаем, что Каширское шоссе станет свободнее почти на треть, а время в пути до Москвы и обратно сократится на 20 минут. Андрей Воробьев

Положительный эффект от модернизации коснется более чем 300 тысяч жителей Ленинского городского округа.

Фото: рендер проекта

«Очень важно, чтобы и тем, кто ездит на своих машинах, и тем, кто пользуется общественным транспортом, было удобно. Узкие дороги — это очень серьезное препятствие, поэтому мы должны их привести в соответствие», — заключил Андрей Воробьев. Пропускная способность Каширского шоссе вырастет в среднем на 25–30%. Время в пути по направлению в Москву и обратно уменьшится минимум на 20 минут.