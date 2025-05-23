Карьера после СВО. Как будут работать новые квоты для ветеранов боевых действий в Подмосковье

Крупные предприятия Подмосковья создадут рабочие места для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, вернувшихся к мирной жизни. Компании с численностью штата более 200 человек будут обязаны трудоустраивать как минимум одного военнослужащего по квоте. О том, как это будет работать, — в нашем материале.

Как будут работать квоты для приема на работу ветеранов СВО

В ходе очередного заседания Мособлдума приняла изменения в закон о квотировании рабочих мест. Они устанавливают условия приема на работу ветеранов боевых действий в крупные предприятия.

Так, для компаний с численностью сотрудников более 200 человек будет устанавливаться квота для приема на одно рабочее место бойца СВО. Она будет считаться выполненной только при фактическом приеме, то есть при заключении трудового договора.

Изменения в законе были необходимы для помощи ветеранам в поиске новой работы. С этой же целью в регионе инициировали программу обучения «Герои Подмосковья», в ходе которой бойцы могут получить навыки для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях. Участники будут посещать стажировки под руководством опытных наставников. Все это дает возможность военнослужащим строить карьеру и приносить пользу обществу, найдя свое место в мирной жизни.

Что изменится с введением новых правил квотирования

Сейчас в Подмосковье действует крота в 1% для трудоустройства социально уязвимых жителей на предприятиях с численностью штата более 100 человек. В эту категорию входят участники СВО. С апреля 2024 года на такие предприятия трудоустроили около 300 бойцов спецоперации.

Теперь к этой норме прибавят новую: компании с более чем 200 сотрудниками будут обязаны предусмотреть как минимум одно рабочее место для ветеранов боевых действий, в том числе для тех, кто вернулся с СВО.

«Нужды защитников Отечества, их предложения — это руководство к действию. Уже сегодня многие их идеи становятся законами. И мы должны продолжать эту работу», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Поправки в закон вступят в силу с сентября 2025 года.