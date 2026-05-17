Без переносов и по строгим стандартам. В Подмосковье ввели новые правила ремонта домов

Капремонт без затягиваний и переносов — в Подмосковье меняют правила обновления жилого фонда. Теперь подрядчикам дают жесткие сроки, а старые дома дополнительно обследуют еще до начала работ. Новые стандарты уже тестируют в Жуковском, где одновременно ремонтируют сразу несколько многоквартирных домов.

Новые сроки и контроль

Власти Московской области запустили обновленную систему капитального ремонта. Среди главных изменений — контракты сроком не более одного года и обязательное завершение работ до 31 декабря без переноса сроков.

Кроме того, в регионе ввели дополнительное обследование старого жилого фонда и впервые перевели поставки лифтового оборудования на единый долгосрочный офсетный контракт.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев рассказал, что теперь каждый этап ремонта четко регламентирован.

«У нас есть совершенно четкие сроки: когда должны быть акты обследования, когда нужно зайти в экспертизу, выйти на стройку, завершить работы и сдать исполнительную документацию. Весь жизненный цикл сейчас расписан буквально по шагам», — отметил министр.

Еще одним изменением стало сокращение объема подрядов. По словам Григорьева, теперь в одном контракте находится не более пяти домов, что должно повысить качество контроля и скорость работ.