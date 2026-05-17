Без переносов и по строгим стандартам. В Подмосковье ввели новые правила ремонта домов
Капремонт без затягиваний и переносов — в Подмосковье меняют правила обновления жилого фонда. Теперь подрядчикам дают жесткие сроки, а старые дома дополнительно обследуют еще до начала работ. Новые стандарты уже тестируют в Жуковском, где одновременно ремонтируют сразу несколько многоквартирных домов.
Новые сроки и контроль
Власти Московской области запустили обновленную систему капитального ремонта. Среди главных изменений — контракты сроком не более одного года и обязательное завершение работ до 31 декабря без переноса сроков.
Кроме того, в регионе ввели дополнительное обследование старого жилого фонда и впервые перевели поставки лифтового оборудования на единый долгосрочный офсетный контракт.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев рассказал, что теперь каждый этап ремонта четко регламентирован.
«У нас есть совершенно четкие сроки: когда должны быть акты обследования, когда нужно зайти в экспертизу, выйти на стройку, завершить работы и сдать исполнительную документацию. Весь жизненный цикл сейчас расписан буквально по шагам», — отметил министр.
Еще одним изменением стало сокращение объема подрядов. По словам Григорьева, теперь в одном контракте находится не более пяти домов, что должно повысить качество контроля и скорость работ.
Как ремонтируют дома в Жуковском
Одним из примеров работы по новым правилам стал дом № 47 на улице Чкалова в Жуковском. Здание относится к типичной застройке 50–70-х годов, которых в Подмосковье сотни.
Сейчас там практически заново собирают крышу. Строители уже завершили основные кровельные работы, обновили водосточную систему и приступили к утеплению чердака. Объект готов более чем на 80%.
«Мы полностью демонтировали старую стропильную часть, накрыли металлом. Сейчас убираем мусор на чердаке, утепляем его слоем 200 миллиметров и готовим стяжку», — сообщил генеральный директор компании «ОстровСтрой» Евгений Дюко.
Параллельно ремонт идет и на других адресах. В доме № 25 на улице Чкалова рабочие утепляют фасад: пустоты в кирпичной кладке уже заделали, затем закрепили слой ваты и приступили к подготовке декоративного покрытия. Подрядчики объясняют, что такая технология позволит лучше защищать здание от перепадов температуры и влаги.
Что говорят жители
Местные жители отмечают, что в этот раз ремонт идет заметно быстрее и организованнее, чем раньше. Жительница дома Татьяна Суздалева призналась, что была приятно удивлена темпами работ.
«Не прошло и двух месяцев — а крыша уже практически готова. Во дворе нет мусора, рабочие аккуратно все убирают. Бригада очень вежливая, всегда здороваются, общаются спокойно», — рассказала она.
Еще один объект — дом № 11 на улице Горького. Там подрядчик ремонтирует блочный фасад без утепления, но с нанесением декоративно-защитного слоя. Цветовое решение для здания выбирали сами жители. Основные работы на объектах Жуковского хотят завершить уже к августу.
Всего в 2026 году в Московской области планируют капитально отремонтировать более двух тысяч многоквартирных домов.