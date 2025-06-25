Сегодня 14:19 От сплавов в лагуне до йоги на воде. Какие еще виды сапсерфинга есть в Подмосковье 0 0 0 Фото: Прогулка на сап-борде в усадьбе Быково / Медиасток.рф Эксклюзив

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Сапсерфинг — один из самых популярных видов активного отдыха на воде, который позволяет не только укрепить мышцы, но и насладиться природой, получив заряд бодрости. Подмосковье предлагает множество локаций, где можно арендовать доску, взять уроки у инструктора или отправиться в организованный тур. О том, где покататься на сапах и какие маршруты выбрать, читайте в материале.

Почему стоит попробовать сапсерфинг Слово сап изначально было аббревиатурой SUP от англоязычного названия «stand up paddle» или «гребля стоя».

Этот вид спорта возник на островах Полинезии тысячи лет назад, а сейчас остается одним из самых быстро развивающихся видов активности на воде во всем мире. У сапсерфинга есть большое количество преимуществ и едва ли не единственный минус — в средней полосе им можно заниматься только весной, летом и ранней осенью. Так в чем ключевые плюсы такого времяпрепровождения? доступность: этот вид спорта не требует серьезной подготовки и подходит даже детям;

польза для здоровья: катание на доске улучшает баланс, укрепляет мышцы корпуса и ног;

красота природы: маршруты нередко проходят через заповедные места, старинные усадьбы и возле живописных берегов;

возможность выбрать тип отдыха: фитнес-тренировка, спокойная прогулка или даже йоге на воде. Советы для новичков

Тем, кто никогда не стоял на доске, рекомендуется начинать с коротких маршрутов и не упражняться более двух часов. В целях безопасности следует надевать спасательный жилет и брать с собой питьевую воду.

Фото: Подмосковный солнечный сап-фест в Красногорске / Медиасток.рф 1/3 Фото: Подмосковный солнечный сап-фест в Красногорске / Медиасток.рф 2/3 Фото: Подмосковный солнечный сап-фест в Красногорске / Медиасток.рф 3/3

Кроме того, перед тренировкой или сплавом стоит нанести солнцезащитный крем с высокой степенью защиты.

Начинающим лучше провести первые часы на сапе бок о бок с инструктором или другом, который давно умеет кататься. Лучшие сап-клубы в Подмосковье Серф-клуб «Сенеж»: необычные предложения Расположенный на живописном озере Сенеж в Солнечногорске, этот клуб — настоящая мекка для сапсерферов. Здесь можно арендовать доски всех расцветок, получить детальный инструктаж и насладиться гладью воды в компании опытного тренера. Для тех, кто любит экзотику, доступны занятия йогой на сапах, рассветные туры и маршруты по Истринскому водохранилищу. А после катания предлагаем отдохнуть в уютной зоне с видом на воду. Забронировать слот для катания можно на сайте. Адрес: Солнечногорск, улица Крупской, 25

Цена: аренда доски обойдется в 700 рублей за час, индивидуальное обучение стоит 2000 рублей в час, а в группе — от 1000. Гостевое посещение клуба со своим оборудованием — 500 рублей.

Фото: Карнавальный сап-заплыв на фестивале «Подмосковный солнечный сап-фест» в Красногорске / Медиасток.рф 1/3 Фото: Подмосковный солнечный сап-фест в Красногорске / Медиасток.рф 2/3 Фото: Подмосковный солнечный сап-фест в Красногорске / Медиасток.рф 3/3

SupForFun: путешествия с культурным уклоном

Здесь сап — не просто спорт, а способ увидеть Московскую область с нового ракурса. Маршруты проходят по живописным маршрутам Звенигорода, Серпухова и других исторических мест. Все необходимое снаряжение включено, а инструкторы во время сплава рассказывают местные легенды. Дополнительную информацию можно получить на официальном портале. Адрес: Одинцовский округ, Успенское Цена: от трех тысяч рублей за прогулку. Moswake: сплав с видом на водохранилище Клуб предлагает два формата: самостоятельные заплывы и групповые туры с гидом. Маршруты продуманы так, чтобы даже новички чувствовали себя уверенно, а виды на воду и лес добавляют романтики. В клубе можно провести целый день. На территории находятся причал, кафе и шатры, где нередко проводят праздники. Дополнительные сведения можно получить на сайте. Адрес: Мытищи, база «Троицкое» Цена: групповая прогулка обойдется в 3500 тысячи рублей, катание с инструктором — 2000. Аренда сапа стоит 1000 рублей в час. Экстрим-парк «Фристайл»: адреналин в черте города Этот парк — идеальное место для тех, кто хочет совместить катание на сапах с другими активностями. Здесь есть все — от надувных досок для новичков до оборудования для профи. Песчаный пляж и прокат оборудования делают его отличным вариантом для выходных. Этот парк славится инфраструктурой и удобным расположением. Особенно популярны прогулки по искусственным карьерам с бирюзовой водой, напоминающей тропические лагуны.

Фото: Парк Мысово в Долгопрудном / Медиасток.рф 1/4 Фото: Фестиваль водных видов спорта "Вода для всех" прошел в Красногорске / Медиасток.рф 2/4 Фото: Прогулка на сап-борде в усадьбе Быково / Медиасток.рф 3/4 Фото: Фестиваль водных видов спорта "Вода для всех" прошел в Красногорске / Медиасток.рф 4/4

Ознакомиться с полным перечнем предложений можно на сайте.

Адрес: Дзержинский, улица Угрешская, 19 Цена: аренда сапа в будние обойдется в 1000 рублей за час, а выходные — в 1200. При групповой аренде досок или проведении мероприятий предусмотрена система скидок. Sup Travel Kolomna: речные сафари Клуб специализируется на организации многодневных экспедиций по Оке и другим рекам. Для новичков предусмотрены короткие маршруты с остановками на купание, например, в реке Коломенке. Каждая прогулка продумывается инструкторами заранее с учетом правил безопасности и возможностей участников группы. За анонсами прогулок можно следить на официальном сайте. Адрес: Коломна, ул. Бочманово, 190 Цена: по запросу «Саптапыч»: гастрономические туры Уникальный клуб, где устраивают прогулки на сапах, совмещенные с пикниками. Так, на маршруте «Родники Оки» участников ждет гриль-ланч из фермерских продуктов. Более того, лучшие моменты отдыха зафиксирует профессиональный фотограф, а комфортный трансфер довезет уставших туристов до оговоренной точки. Один из самых известных клубов в регионе предлагает многодневные туры по разным рекам. Желающие могут насладиться видом исторических достопримечательностей в рамках авторской прогулки «Лопасня графа Орлова», а любителям экстрима понравится маршрут «Пороги Осетра». С полным списком доступных сплавов можно ознакомиться на портале. Адрес: Коломна, деревня Тарбушево Цена: от 6000 рублей. Gosup: катание возле Рублевки Расположенный на престижном пляже, клуб предлагает маршруты по Москве-реке с видами на живописные леса и особняки. После прогулки можно отдохнуть в шезлонге с коктейлем. Организаторы также отмечают, что в клубе можно с размахом отметить день рождения или корпоратив, совместив занятие спортом и незабываемые впечатления. Изучить предложения можно на сайте клуба.

Фото: Фестиваль водных видов спорта "Вода для всех" прошел в Красногорске / Медиасток.рф 1/4 Фото: Фестиваль водных видов спорта "Вода для всех" прошел в Красногорске / Медиасток.рф 2/4 Фото: Фестиваль водных видов спорта "Вода для всех" прошел в Красногорске / Медиасток.рф 3/4 Фото: Фестиваль водных видов спорта "Вода для всех" прошел в Красногорске / Медиасток.рф 4/4

Адрес: Красногорск, Мякининское шоссе, 1

Цены: двухчасовая индивидуальная тренировка с инструктором на рассвете обойдется в 4000 рублей, занятие в группе стоит 2400. Viking Sup: для настоящих исследователей Здесь водные походы напоминают экспедиции викингов: сплавы по диким рекам, ночевки у костра и даже мастер-классы по выживанию. Инструкторы терпеливо объясняют новичкам тонкости обращения с доской. Тот, кто захочет пойти еще дальше, после цикла тренировок и может и сам стать сертифицированным специалистом. В арсенале клуба множество необычных маршрутов разных уровней сложности как на пару часов, так и на несколько дней. Выбрать и забронировать идеальное путешествие можно на портале. Адрес: Раменский округ, поселок «Княжий берег» Цена: стоимость прогулок начинается от 3000 рублей, сплавы в группе на собственной доске обойдутся на 2000 рублей дешевле. Surf Spot: эстетичный отдых на воде Клуб располагает станцией с оборудованными зонами отдыха, где можно провести весь день. Они оснащены стилизованными гамаками, верандами, качелями и даже костровыми зонами. Всем посетителям выдают спасательные жилеты. Желающие могут арендовать доску или присоединиться к сплаву с квалифицированным гидом. Подробнее об условиях посещения клуба можно узнать на сайте. Адрес: Горки Ленинские, Главная аллея, 1 Цена: аренда сапа начинается от 1500 рублей, сплав по реке с группой — от 2500 рублей. Sunset Beach: сплав на закате Это идеальное место для пар: влюбленные могут во время сплава наблюдать, как солнце садится за горизонт. Романтической обстановке способствуют восхитительный вид на водохранилище и окружающие его деревья. В комплекса есть множество других развлечений — от бани до гидроциклов. Полный список активностей доступен на сайте. Адрес: Мытищи, поселок Менжинец Цена: аренда сапа обойдется в 1000 рублей за час Места для катания со своей доской Если у вас уже есть снаряжение, можно найти немало живописных мест, где катание бесплатно.

Так, на электричке с Ленинградского вокзала можно доехать до станции «Подсолнечная», а затем добраться на автобусе или такси до одного из диких пляжей возле усадьбы Шахматово. Вода там чистая, а виды на закате просто потрясающие. Еще один вариант — Истринское водохранилище, особенно участки около деревень Лопотово или Пятница. Доехать можно на машине по Новорижскому шоссе, есть удобные спуски к воде. Местами течение почти незаметное, а вокруг — густые леса и песчаные пляжи.

Фото: Большой Дзержинский карьер летом / Медиасток.рф 1/3 Фото: Большой Дзержинский карьер летом / Медиасток.рф 2/3 Фото: Большой Дзержинский карьер летом / Медиасток.рф 3/3

Если хочется уединения, стоит посетить Лохин остров на старице Москвы-реки. Это заповедная зона с уникальной природой. Добираться лучше от станции «Немчиновка», потом можно пройти пешком через лес. Любителям речных маршрутов подойдет Истра — спокойная и неширокая река, идеальная для новичков. Стартовать можно у села Павловская Слобода, куда ходят автобусы от станции «Нахабино». По пути встретятся живописные луга и сосновые боры. Для тех, кто предпочитает многодневные путешествия, отлично подойдет река Ока. Например, участок у Коломны — там можно сплавиться мимо древних церквей и диких пляжей. Доехать до стартовой точки в деревне Тарбушево можно на электричке до Коломны, потом на такси. Важно учесть: на некоторых участках Оки есть течение, поэтому новичкам лучше выбирать спокойные заводи. Из менее известных, но не менее красивых мест — Пироговское водохранилище. Тут нет толп туристов, зато есть уютные бухты и сосновые берега. Добраться можно от станции «Пироговская» Ярославской железной дороги, а дальше — пешком к воде. Главное — соблюдать правила безопасности: избегать судоходных путей, брать с собой спасательный жилет и следить за погодой.