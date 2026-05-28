От Сколкова до Истры. Какие транспортные проекты меняют Подмосковье

В Подмосковье строят развязки, путепроводы и подъезды к крупным жилым кварталам, а за многими проектами стоят не только строители, но и инженеры-проектировщики. О том, как создаются транспортные схемы для быстрорастущего региона, почему некоторые проекты приходится реализовывать буквально в сжатые сроки и как решаются сложные вопросы с жителями и экологией, в программе «Зеленый свет» рассказал 360.ru заместитель генерального директора компании «ВТМ Дорпроект» Антон Передков.

Больше половины проектов — для Подмосковья Компания работает по всей России, однако именно Московская область занимает ключевое место в ее портфеле. По словам Антона Передкова, более половины всех объектов связаны именно с проектами правительства региона. Взаимодействие с областным Минтрансом идет сразу по нескольким направлениям. Одно из них — разработка проектной и рабочей документации, инженерные изыскания и сопровождение строительства. Второе — участие в научно-технических советах и экспертизах. «У Московской области большой перечень задач, которые необходимо решать в рамках ограниченного бюджета. Но министерство активно справляется с этой ролью», — отметил Передков.

Подъезд к Сколкову и задача «Интервидения»

Одним из заметных проектов стал подъезд к транспортно-пересадочному узлу «Сколково» в Одинцовском округе. Район активно застраивается, там расположены инновационный центр, жилые кварталы и торговые объекты. Все это создает серьезную нагрузку на дороги. По словам Передкова, до реконструкции движение в этом районе было хаотичным: многочисленные примыкания к трассе М-1 «Беларусь» создавали сложности и заторы. Особое значение проект получил в прошлом году, когда рядом готовились к проведению международного песенного конкурса «Интервидение». Перед проектировщиками поставили задачу ускорить подготовку документации и обеспечить запуск движения раньше срока. «Нужно было сделать комфортный доступ и для участников конкурса, и для гостей. Эта задача была успешно решена», — рассказал он.

Путепровод в Опалихе: проблема, которую хотели решить годами

Еще один крупный проект — путепровод в Опалихе в Красногорске. Район фактически оказался разделен железнодорожными путями Рижского направления. После запуска МЦД время ожидания на переезде для местных жителей стало достигать 10 минут и больше. Особенно остро проблема стояла для машин экстренных служб. Но сложность заключалась не только в инженерной части. В зоне строительства находились старые жилые дома, многие из которых были построены еще в середине прошлого века. По словам Передкова, процесс расселения оказался непростым: необходимо было подобрать жилье, соответствующее всем нормам, и сделать это в пределах одного городского округа. Сначала жители воспринимали проект настороженно. Однако позже большинство согласились на переезд. «Те квартиры, которые были им подобраны, устроили их и по качеству, и по местоположению», — отметил он. Сейчас объект находится в активной стадии строительства. Запуск движения планируют до конца года.

Реконструкция Мякининского шоссе под постоянным контролем

Реконструкция Мякининского шоссе стала одним из самых сложных проектов из-за большого числа заинтересованных сторон. Дорога ведет к Дому правительства Московской области, рядом находятся жилые кварталы и выезд на Новорижское шоссе. Во время работ необходимо было сохранить пропускную способность трассы и избежать серьезных пробок. Для этого сначала рядом с существующей дорогой построили дополнительные полосы и только потом начали реконструкцию основной части магистрали. При этом проектировщикам пришлось учитывать и экологические ограничения. С одной стороны дороги расположен природный заказник, с другой — санитарная зона Москвы-реки. «Была создана закрытая система сбора и очистки сточных вод, чтобы все нормативы были соблюдены», — пояснил Передков.

Кадры для отрасли начинают готовить еще со студенческой скамьи

Сегодня в компании работают более 350 сотрудников. Для поиска специалистов предприятие сотрудничает с профильными вузами и участвует в ярмарках вакансий. За каждым студентом на практике закрепляют наставника, который помогает освоиться в профессии и сопровождает молодого специалиста на всех этапах работы. Кроме того, внутри компании действует собственный электронный корпоративный университет с нормативной базой, библиотекой программ и учебными материалами.

Дорога к лицею имени Долгих — не менее важный проект

По словам Передкова, локальные дороги нередко оказываются не менее значимыми, чем крупные развязки. Одним из таких проектов стал подъезд к лицею имени Владимира Долгих в Истре — крупному образовательному кластеру, куда ежедневно приезжают сотни родителей и школьников. Для объекта построили сразу два маршрута. Первый — трехкилометровая дорога с искусственными сооружениями и парковками более чем на 1 200 мест. Второй — четырехкилометровый подъезд от Новорижского шоссе. Работы осложняли сложный рельеф, частные территории и необходимость строительства мостов через водные объекты. Тем не менее проект удалось реализовать полностью.