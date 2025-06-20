Сегодня 20:53 «Народный инспектор» и электронное голосование. Какие сервисы помогают Подмосковью в жилищных вопросах Зампред Владислав Мурашов рассказал о развитии онлайн-сервисов жилищного надзора 0 0 0 Эксклюзив

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ПМЭФ-2025

Проект «Народный инспектор» запустили в Подмосковье осенью прошлого года, и его развитие продолжается. Задумка в том, что каждый житель, инспектор или сотрудник управляющей компании может с помощью приложения зафиксировать нарушения во дворах. На ПМЭФ о перспективах и планах программы рассказал Владислав Мурашов — зампред правительства региона, министр по содержанию территорий, государственному жилищному надзору.

«„Народный инспектор“ — один из проектов нашего министерства. <...> Мы сейчас акцент делаем на нарушениях парковки, когда машина — у контейнерных площадок. В тех местах, где это не положено. И это очень сильно мешает вывозу мусора. Особенно, конечно, мешает зимой. Это прямо становится достаточно большим препятствием для того, чтобы вывезти мусор», — объяснил он. Регулярно это приложение в Подмосковье начало работать с октября прошлого года. Обучили активных жителей и работников управляющих компаний. В случае если фиксируется нарушение во дворе, инспекторы через распознавание номера автоматически получают от полиции данные о собственнике машины, которая припаркована. Затем выписывают штраф в пять тысяч рублей, который поступает так же, как и обычный штраф, в личный кабинет на портале госуслуг.

За время работы у нас рост по штрафам на парковках в пять раз вырос относительно предыдущего периода. И запаркованность снизилась на 40%. Владислав Мурашов

Кроме того, во дворах работают камеры системы «Безопасный регион», которые оснащены функциям распознавания нарушений в нескольких видах.

«Например, очень активно мы штрафуем управляющие компании и жителей, которые выбрасывают крупногабаритный мусор в неположенном месте. Я говорю сейчас про всевозможные диваны после ремонта, какой-то строительный мусор. Мы это видим по камерам, автоматически идет отработка», — сказал Владислав Мурашов. А если после ремонта житель выбросил мусор прямо в подъезд, через камеру фиксируют нарушителя. Затем во взаимодействии с УК направляют информацию в органы полиции. Там уже получают данные о том, кто это сделал. Выписывают штрафы. С начала года выдали около 60 штрафов физлицам и свыше 400 — управляющим компаниям.

Рейтинг управляющих компаний

«У нас сейчас есть два проекта. Первый проект — это рейтинг УК. Мы его сделали с нуля, утвердили в начале этого года, отрейтинговали все компании за 2024-й и делаем ежеквартально. Соответственно, следующий рейтинг у нас появится буквально через две недели», — сказал спикер. Сравнивая рейтинг первого квартала с годовым, выявили положительную динамику, заметные изменения.

В основе рейтинга лежит несколько показателей, но ключевое — это жалоба. Чем ниже жалоба, тем лучше рейтинг. Он делится на три зоны: зеленую, желтую и красную. В зеленой — 200 компаний из 700. Да, это много. Этот рейтинг открытый, есть на сайте. Владислав Мурашов

Проект будут и дальше развивать. Рейтинг сделан не для того, чтобы показать его на сайте, а чтобы жители почувствовали изменения. «И мы с помощью этого рейтинга всех стимулировали. И муниципалитеты, кстати, которые тоже заинтересованы в том, чтобы у них красных зон было меньше», — подытожил Мурашов.

Электронное голосование развивается

А второй проект — это так называемое электронное голосование. Он пока напрямую сильно не влияет на снижение жалоб, но скоро начнет, отметил спикер. «Объясню, в чем дело. Мы сейчас стимулируем и убеждаем всех перейти на электронное голосование в систему ГИС ЖКХ через мобильное приложение. Оно связано с порталом госуслуг, с базой Росреестра. Первая задача в том, чтобы люди приняли решение в этой системе. Все решения в будущем принимать именно в этом электронном виде», — сказал он. Электронное голосование приведет к тому, что жители будут более активно сами выбирать компании. И сейчас есть примеры, когда люди это делают, но пока малое количество. К концу года к использованию электронного голосования придут уже, наверное, десятки, если не сотни домов, заключил Мурашов.