09 апреля 2025 13:24 Ставка — на IT и ОПК. Какие производства активно растут в Подмосковье и получают поддержку Андрей Воробьев назвал ведущие госпредприятия для развития экономики Подмосковья 0 0 0 Фото: производство «Ядро Фаб» в Дубне Подмосковье

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Поддержка предпринимателей в Московской области

Экономика в Подмосковье — очень диверсифицированная: торговля, логистика, IT, транспорт. Малый и средний бизнес дает четверть доходов, поэтому регион «топит за него», отметил губернатор Андрей Воробьев, что означает — максимально поддерживает. Вместе с тем рост IT-компаний — приоритет, рассказал он в интервью «Ведомостям».

В 2024 году президент инициировал дискуссию про необходимость переезда части штаб-квартир крупных госпредприятий в регионы. «Вся жизнь — борьба. Конечно, мы боремся и за компании. Задача инвестблока в том, чтобы компании работали у нас в Подмосковье, платили налоги, создавали рабочие места. <...> Мы претендуем на IT-компании», — сказал Андрей Воробьев. В качестве примера он привел «Ядро Фаб» в Дубне. Она расширяет производство вычислительной техники.

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Кроме того, открывают новые цеха сборки высокочастотных приборов и точного литья.

Какие еще производства развивают?

«„Росатом“ в новом индустриальном парке в Ленинском городском округе создаст производство печатных плат, которые используются в сферах авиастроения, медицины, производства бытовой техники», — добавил губернатор. Строят завод магнитов для оборонно-промышленного комплекса на базе предприятия «Исток» во Фрязине.

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«Также опытно-конструкторское бюро „Аэрокосмические системы“ планирует запустить в ближайшие три года в Дубне производство электрооборудования и гидравлических систем для отечественных самолетов», — отметил Андрей Воробьев. На «Гормаш Глобал» в Солнечногорске будут создавать транспорт и добывающую технику для горных работ. «Буровые установки — сложные и нужные в стране машины. Также делаем ставку на фарму», — добавил глава Подмосковья. В качестве примера он упомянул развитие компании «ПСК Фарма», которая занимается выпуском лекарств в особой экономической зоне «Дубна».

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В Красногорске заработал исследовательский центр биотехнологий «Биннофарм Групп», где также будут производить современные лекарственные препараты.

У нас рекордное число иностранных компаний. Вы знаете, большинство из них остались. Андрей Воробьев

Из Москвы, добавил он, едут те, кто обладает компетенциями для работы на заводах «Роскосмоса», в ВПК, на перерабатывающих производствах. «Экономика Подмосковья имеет свою особенность: здесь нет нефти и газа. Она диверсифицированная: примерно четверть — торговля, четверть — логистика, транспорт, IT. Все, что касается перерабатывающей промышленности и стройки, — тоже примерно 24%», — подытожил Андрей Воробьев. Московская область, по его словам, делает ставку на технологичные бизнесы с высокой добавленной стоимостью. «Стараемся. Компании придут к нам с наукой и высокотехнологичными вещами, если мы предоставим условия для работы. Раньше мы радовались, когда к нам в Солнечногорск пришел Mercedes. Сейчас там мощный китайский производитель работает и планирует свое будущее, новое производство», — заключил губернатор.