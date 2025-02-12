Сегодня 09:20 Дом с привидениями? Какие легенды и тайны хранит усадьба Быково в Подмосковье 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Всего в 19 километрах от Москвы, среди вековых деревьев скрывается настоящий островок Европы. Возвышающаяся на вершине холма усадьба Быково, которая считается одним из мест встреч масонов, окутана тайнами и легендами. Какими — читайте в материале.

Как появилась усадьба Быково Впервые об одноименном селе упомянул в своем завещании перед Куликовской битвой Дмитрий Донской. По другим источникам, населенный пункт впервые указали в документах после захвата Казани во времена Ивана Грозного. Считается, что название произошло от места, где перед отправкой в Москву откармливали скот. Первым владельцем села стал воевода Илларион из рода Воронцовых. Земли ему презентовал сам Петр I. До середины XVIII века имение переходило по наследству членам знаменитой семьи, но затем фамилия оказалась в опале. Екатерина II пожаловала Быково московскому главнокомандующему Михаилу Измайлову.

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Усадьба не понравилась императрице, поэтому ее решено было реконструировать. Новый владелец возглавлял Кремлевскую экспедицию дворцовых строений и долгие годы работал с первым архитектором подмосковного Царицыно Василием Баженовым. Это дает основания считать, что именно этот мастер возводил в Быково первые каменные строения, хотя документально это не подтверждено. Зодчий позже попал в немилость Екатерины II — она уличила его в связи с масонами и отстранила от работы. У Измайлова не было наследников по мужской линии, поэтому после его кончины усадьба вновь перешла к Воронцовым. Новый хозяин — известный дипломат Иван Воронцов-Дашков — в 1840-е пригласил модного швейцарского архитектора Бернара Симона для реконструкции зданий. Он также изменил парк, выкопал новый пруд и обустроил заново оранжерею, где выращивали персики. Кроме того, он создал в имении ферму, где производили молочные продукты и вино.

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Последними владельцами усадьбы стали отец и сын Ильины. После революции ее национализировали. С 1920-х там находилась детская колония, а позже — школа подрывников и туберкулезный санаторий. Архитектура и интерьер усадьбы Быково Василий Баженов при создании главного дома вдохновлялся веяниями времени. Так, в архитектуре здания улавливают ноты классицизма, русской готики и стиля Людовика XVI. Швейцарский зодчий Бернар Симон позже полностью изменил общий стиль на смесь английской неоготики, итальянского Ренессанса и рококо, а также переоформил интерьер. Сейчас в усадьбу можно попасть только в рамках съемок, но даже это позволяет составить представление о внутреннем убранстве. Центр ансамбля — белая мраморная лестница под круглым потолком, щедро украшенным лепниной. Когда-то там висела люстра, но теперь источником света остались лишь огромные полукруглые окна. В комнатах сохранился наборный паркет. Некоторые помещения украшены деревянными панелями, другие — колоннами. Сейчас помещения заброшены и частично нуждаются в ремонте и реставрации. Кое-где поселилась плесень. Каменные лестницы снаружи еще помнят стук каблучков нарядных дам, но и они уже начали разрушаться.

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Что посмотреть в усадьбе Быково

Осмотреть дворец не получится, несмотря на хорошее состояние помещений. Долгие годы считалось, что в помещениях сохранилась палочка Коха — основной возбудитель туберкулеза. Кроме того, из-за историй о масонах, якобы собиравшихся в усадьбе, малолетних преступниках и умерших пациентах санатория, в дом начали пробираться «охотники за привидениями». Искатели приключений, узнав, что в комнатах якобы слышат странные звуки и видят таинственные тени, хотели во что бы то ни стало убедиться в существовании потустороннего мира. В попытке отыскать призраков некоторые вандалы выламывали окна и наносили серьезный ущерб убранству. Теперь здание находится под охраной. Однако не стоит отчаиваться. Не меньший интерес представляет роскошный фасад дома, который словно выпал из другой реальности — так он отличается от старинных зданий, которые мы привыкли видеть в России. Ежедневно открыт храм Владимирской иконы Божьей Матери, который раньше был домовой церковью усадьбы, а теперь находится в ведении РПЦ. Он тоже был создан по проекту Василия Баженова и стал настоящей жемчужиной комплекса. Этот храм обожают молодожены за его сходство с волшебным замком.

Фото: Медиасток.рф

После посещения церкви можно прогуляться по парку, который особенно хорош в летнее и осеннее время. Там растут двухсотлетние дубы и лиственницы, а старинные липы охраняют аллеи от солнца. Отдохнуть от городской суеты можно в отдаленной ротонде. Она находится на острове, поэтому, вероятно, так хорошо сохранилась до наших времен.

Сколько стоит посетить усадьбу Визит на территорию паркового комплекса абсолютно бесплатный, как и осмотр храма.

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Экскурсии по усадьбе В Быково с 2023 года проводят платные экскурси волонтеры. Все полученные средства они отправляют на нужды движения «Усадьба Быково — Проект Возрождения». Актуальную информацию о мероприятиях можно уточнить на официальном сайте.

Как добраться до усадьбы Быково

Самый быстрый способ доехать до имения – отправиться на автомобиле. По Новорязанскому шоссе необходимо добраться до Островского шоссе, а дальше следовать указателям до усадьбы.

Фото: Медиасток.рф

Общественным транспортом можно доехать до станции метро «Котельники», сесть на маршрутку/автобус № 424, № 525к, № 441, № 478. Через 30-50 минут нужно выйти на остановках «Керосиновая лавка» или «Храм». В первом случае пеший путь короче до главного дома, а во втором — до храма. Прогулка займет около 10 минут. Кроме того, можно добраться до Казанского вокзала и сесть на электричку до станции «Удельная». Там нужно выйти на сторону с торговыми центрами и на маршруте № 39 доехать до остановок «Керосиновая лавка» или «Храм», а затем дойти пешком до усадьбы.