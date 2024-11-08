Сегодня 15:16 История, застывшая в камне. Какие древние крепости посмотреть в Подмосковье 0 0 0 Фото: Волоколамский кремль / Медиасток.рф Подмосковье

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Путешественники стали на 73% чаще стали приезжать в древние крепости Подмосковья. Стены башен и подземелий бережно хранят тайны былых эпох — от татарских набегов до царских триумфов и военных побед. Расскажем о самых популярных местах, история которых исчисляется столетиями.

Серпуховский кремль Он когда-то был величественным оборонительным сооружением, однако к настоящему времени от него остались лишь фрагменты стен, фундамент и Троицкий собор. Тем не менее кремль стал одним из самых популярных и посещаемых объектов, привлекая туристов своей историей.

Фото: Серпуховский кремль / Медиасток.рф

Чтобы увидеть стены Можайского кремля, придется спуститься под землю, в глубины Никольского собора. Здесь, в подклете, можно увидеть и сфотографировать фрагменты белокаменных стен впечатляющей толщины. Это бывшие проездные ворота древней башни Можайского кремля, на которых и «вырос» величественный храм. Как выглядел кремль в XVII веке — можно посмотреть на макете, установленном во дворе.

Фото: Можайский кремль / Медиасток.рф

Самые сохранившиеся подмосковные кремли — Коломенский и Зарайский — также вошли в топ по посещаемости. Оба построены в XVI веке. Коломенский кремль Это главная достопримечательность древнего города, прежде защищавшего южные границы Московского княжества. Он занимает площадь в 24 гектара. Территория кремля не закрытая — это один из городских районов, по которому свободно могут гулять все желающие. Ее опоясывают фрагменты крепостной стены, вдоль которой до наших дней сохранилось семь башен.

Фото: Коломенский кремль / Медиасток.рф

Зарайский кремль Это уникальный памятник русского оборонного зодчества первой трети XVI века. За свою многолетнюю историю он сохранился почти в первозданном виде. Это одна из главных достопримечательностей Московской области и визитная карточка Зарайска. Высота стен кремля — девять метров, толщина — три.

Фото: Зарайский кремль / Медиасток.рф

Дмитровский кремль Он представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова. Сейчас кремлевские строения — объект культурного наследия России. При кремле работает музей, располагающий богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась более 100 лет.

Фото: Дмитровский кремль / Медиасток.рф

Волоколамский кремль Он стал самым посещаемым в Подмосковье в этом году. Кремль находится в древнейшем городе, который на несколько лет старше Москвы. Деревянная версия кремля появилась еще в XII веке. Сейчас на земляном валу стоит красивый каменный ансамбль. Он включает в себя Воскресенский собор, Никольский собор, пятиярусную колокольню с часами-курантами и смотровой площадкой.

Фото: Волоколамский кремль / Медиасток.рф

Здесь же работает музей. С начала года это место посетили в 3,5 раза больше путешественников, чем за тот же период в 2023-м. В средние века в Подмосковье было девять крепостей, датирующихся XII–XVI столетиями. Не всем из них удалось сохранить свой первозданный вид, но они по-прежнему привлекают туристов из самых разных мест. Помимо Волоколамского кремля, в число часто посещаемых вошли Дмитровский, Серпуховский и Можайский. На пятом месте — Рузский кремль.

Фото: Рузский кремль / Медиасток.рф

Древнее городище Рузы называют Городком. Это насыпные (до 50 метров в самой высокой западной точке) валы на берегу реки Рузы. Там есть озеро, и местные жители говорят, что оно бездонно. В старину при осадах крепости оно никогда не пересыхало. Есть на Городке и немало тайных тропок по склонам, которые будет интересно разведать.

В Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья отметили, что помимо жителей Москвы, крепости активно посещают жители соседних Рязанской, Калужской и Тульской областей, а также путешественники из Санкт-Петербурга и Самары. Узнать больше о кремлях Подмосковья и запланировать путешествие можно на туристическом портале welcome.mosreg.ru.