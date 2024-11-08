История, застывшая в камне. Какие древние крепости посмотреть в Подмосковье
Путешественники стали на 73% чаще стали приезжать в древние крепости Подмосковья. Стены башен и подземелий бережно хранят тайны былых эпох — от татарских набегов до царских триумфов и военных побед. Расскажем о самых популярных местах, история которых исчисляется столетиями.
Серпуховский кремль
Он когда-то был величественным оборонительным сооружением, однако к настоящему времени от него остались лишь фрагменты стен, фундамент и Троицкий собор.
Тем не менее кремль стал одним из самых популярных и посещаемых объектов, привлекая туристов своей историей.
Чтобы увидеть стены Можайского кремля, придется спуститься под землю, в глубины Никольского собора. Здесь, в подклете, можно увидеть и сфотографировать фрагменты белокаменных стен впечатляющей толщины.
Это бывшие проездные ворота древней башни Можайского кремля, на которых и «вырос» величественный храм. Как выглядел кремль в XVII веке — можно посмотреть на макете, установленном во дворе.
Самые сохранившиеся подмосковные кремли — Коломенский и Зарайский — также вошли в топ по посещаемости. Оба построены в XVI веке.
Коломенский кремль
Это главная достопримечательность древнего города, прежде защищавшего южные границы Московского княжества. Он занимает площадь в 24 гектара.
Территория кремля не закрытая — это один из городских районов, по которому свободно могут гулять все желающие. Ее опоясывают фрагменты крепостной стены, вдоль которой до наших дней сохранилось семь башен.
Зарайский кремль
Это уникальный памятник русского оборонного зодчества первой трети XVI века. За свою многолетнюю историю он сохранился почти в первозданном виде.
Это одна из главных достопримечательностей Московской области и визитная карточка Зарайска. Высота стен кремля — девять метров, толщина — три.
Дмитровский кремль
Он представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова.
Сейчас кремлевские строения — объект культурного наследия России. При кремле работает музей, располагающий богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась более 100 лет.
Волоколамский кремль
Он стал самым посещаемым в Подмосковье в этом году. Кремль находится в древнейшем городе, который на несколько лет старше Москвы.
Деревянная версия кремля появилась еще в XII веке. Сейчас на земляном валу стоит красивый каменный ансамбль. Он включает в себя Воскресенский собор, Никольский собор, пятиярусную колокольню с часами-курантами и смотровой площадкой.
Здесь же работает музей. С начала года это место посетили в 3,5 раза больше путешественников, чем за тот же период в 2023-м.
В средние века в Подмосковье было девять крепостей, датирующихся XII–XVI столетиями. Не всем из них удалось сохранить свой первозданный вид, но они по-прежнему привлекают туристов из самых разных мест.
Помимо Волоколамского кремля, в число часто посещаемых вошли Дмитровский, Серпуховский и Можайский. На пятом месте — Рузский кремль.
Древнее городище Рузы называют Городком. Это насыпные (до 50 метров в самой высокой западной точке) валы на берегу реки Рузы. Там есть озеро, и местные жители говорят, что оно бездонно.
В старину при осадах крепости оно никогда не пересыхало. Есть на Городке и немало тайных тропок по склонам, которые будет интересно разведать.
В Министерстве госуправления, IT и связи Подмосковья отметили, что помимо жителей Москвы, крепости активно посещают жители соседних Рязанской, Калужской и Тульской областей, а также путешественники из Санкт-Петербурга и Самары.
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