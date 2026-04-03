Массовая зарядка, танцы и горячий чай: как в Подмосковье отметят День здоровья

В Московской области отметят «День здоровья» — гости присоединятся к массовой зарядке, научатся скандинавской ходьбе, потанцуют. А также поучаствуют в эстафетах и других активностях. Празднование приурочили ко Всемирному дню здоровья. Где и когда старт, выяснил 360.ru.

Всемирный День здоровья отмечается 7 апреля. Мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут более чем в 40 парках Подмосковья в воскресенье, 5 апреля, рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.

Наро-Фоминск

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске в 11:00 стартует акция «10 000 шагов».

Гостей ждет массовая разминка, мастер-класс «Виды спорта» и развлекательная программа «Олимпийский ритм».

Сергиев Посад

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 11:00 начнется фестиваль по скандинавской ходьбе. Также состоится массовая зарядка под названием «Если хочешь быть здоров — разминайся».

Для юных посетителей организаторы подготовили анимационную программу.

Красногорск

В паке «Липовая роща» в Красногорске в 11:40 гости смогут принять участие в веселых стартах «Если хочешь быть здоровым».

Мытищи

В парке Мира праздничные мероприятия начнутся в 12:00. Гости присоединятся к разминке с клубом по черлидингу и всероссийской акции «10 000 шагов».

Посетителей приглашают преодолеть полосу препятствий, поучаствовать в спортивной программе и угоститься горячим чаем.

Лосино-Петровский

В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа в 14:00 начнется массовая разминка «Веселая зарядка».

Затем все желающие смогут принять участие в эстафете «Забег чемпионов».

Мероприятия организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Как празднуют День здоровья в мире

Цель празднования Дня здоровья — привлечь внимание людей к этому вопросу и повысить осведомленность населения в профилактике заболеваний.

Ежегодно Всемирный день здоровья посвящается определенной теме, связанной с ключевыми вызовами для глобального здравоохранения.

Традиции праздника:

Всемирная организация здравоохранения учредила День здоровья в 1948 году в честь подписания устава.

Рекомендации ВОЗ

Основная и самая важная составляющая здоровья — постоянная физическая активность. Причем не стоит путать ее с упражнениями, которые являются только одним из пунктов в этом направлении.

Под физической активностью понимается какое-либо телодвижение, требующее сокращения мышц и затрат энергии.

Недостаточная физическая активность — одна из причин многих заболеваний, таких как рак, диабет, болезни сердца. Это четвертая по значимости причина глобальной смертности населения.

Физическая активность включает в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, игры, спорт. Не зря говорят: движение — это жизнь.

С этим немаловажным пунктом связано питание. В настоящее время процент ожирения среди людей как детского, так и зрелого возраста крайне велик, что сказывается на качестве здоровья.

В отношении питания рекомендации ВОЗ следующие:

Соблюдение рекомендаций ВОЗ, регулярное прохождение медобследования, наличие физической активности и полноценного сна позволит прожить долгую и здоровую жизнь.

