Массовая зарядка, танцы и горячий чай: как в Подмосковье отметят День здоровья

В Московской области отметят «День здоровья» — гости присоединятся к массовой зарядке, научатся скандинавской ходьбе, потанцуют. А также поучаствуют в эстафетах и других активностях. Празднование приурочили ко Всемирному дню здоровья. Где и когда старт, выяснил 360.ru.

Всемирный День здоровья отмечается 7 апреля. Мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут более чем в 40 парках Подмосковья в воскресенье, 5 апреля, рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.

Наро-Фоминск

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске в 11:00 стартует акция «10 000 шагов».

Гостей ждет массовая разминка, мастер-класс «Виды спорта» и развлекательная программа «Олимпийский ритм».

Сергиев Посад

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 11:00 начнется фестиваль по скандинавской ходьбе. Также состоится массовая зарядка под названием «Если хочешь быть здоров — разминайся».

Для юных посетителей организаторы подготовили анимационную программу.