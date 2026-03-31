Видеть солнце. Как в Подмосковье организовали реабилитацию потерявших зрение ветеранов СВО

Центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде за два года открыл новый мир тремстам ветеранам СВО. Как проходит физическая и психологическая реабилитация, социализация и дальнейшее трудоустройство тех, кто потерял зрение — в материале 360.ru.

Именно желтый человек различает последним в спектре цветов перед наступлением полной слепоты. Поэтому дорожки, подсказки интерьера и таблички здесь именно такие. Центр Мещерякова социализируется на помощи ветеранов спецоперации, потерявших зрение.

«Все пространство здесь: и внутреннее, и внешнее создано таким образом, чтобы имитировать городскую сред. Учреждение открыли в 2024 году. Это 17 тысяч квадратных метров застройки, девять гектаров земли. Наш центр — уникальный, аналогов которому нет в России», — рассказал его директор Сергей Захаров.

Для реабилитации ветеранов СВО применяют роботизированные методики, которые значительно сокращают период восстановления. Специальные аппараты помогают развивать координацию и ориентацию в пространстве, что крайне важно для людей, которые внезапно лишились зрения.

«Ваня к нам приехал на костылях, сейчас передвигается, даже бегает, занимается спортом», — привела пример заведующая медицинским отделением центра Ольга Пахомова.

Через эти кабинеты уже прошли сотни бойцов.

«С помощью программного обеспечения, которое у нас установлено на компьютерах, ребята получают как базовую подготовку, так и проходят переподготовку», — обратила внимание преподаватель центра Юлия Проданова.