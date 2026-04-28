28 апреля 2026 20:02 Будущее начинается в колледже. Как в Подмосковье делают ставку на рабочие профессии «Дмитровский техникум» стал примером новой системы образования

Подмосковье

Работать по специальности и зарабатывать уже на третьем курсе — еще недавно это казалось мечтой для большинства студентов. Сегодня это реальность. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» колледжи Подмосковья переходят на новый формат обучения, где теория сразу подкрепляется практикой, а работодатели приходят за кадрами еще до выпуска. Подробнее — в материале 360.ru.

«Дмитровский техникум» как витрина новой системы Одним из ярких примеров преобразований стал «Дмитровский техникум». В 2023 году учебное заведение вошло в федеральную программу и благодаря гранту создало единственный в стране крупный медико-спасательный кластер. Директор техникума Ирина Александровская отметила, что «Профессионалитет» — это не только подготовка кадров под конкретные запросы предприятий, но и масштабное обновление учебной базы. «Это новые современные лаборатории, их всего 12, которые были отремонтированы. И полностью новое оборудование за счет денег гранта „Профессионалитет“. Какие специальности и профессии входит „Профессионалитет“?. Конечно же, это спасатели, это медики, это электрики, это механики», — подчеркнула она.

45 профессий и учеба на реальном оборудовании Сегодня в техникуме обучают по 45 направлениям. Наиболее популярны сестринское дело, программирование, поварское искусство, обслуживание автомобилей, графический дизайн и защита в чрезвычайных ситуациях. Главная особенность новой модели — отсутствие разрыва между теорией и практикой. Студенты с первых курсов работают на современном оборудовании, проходят профильные тренировки и получают реальные навыки. Например, будущие спасатели регулярно занимаются на настоящем пожарном полигоне, где отрабатывают действия в условиях, максимально приближенных к реальным.

Работодатели приходят за студентами сами Практику учащиеся проходят на ведущих предприятиях региона. «Дмитровский техникум» уже заключил более 80 соглашений о сотрудничестве. Среди партнеров — «Россети Московский регион», предприятие «Дмитровские овощи», медико-санитарная часть № 9, единая диспетчерская служба МЧС, а также особая экономическая зона «Дубна». Студенты могут рассчитывать не только на стажировки, но и на дополнительные стипендии от работодателей, целевое обучение и последующее трудоустройство. Учеба, активность и помощь фронту Первокурсник Александр Маткаримов, обучающийся по специальности «Правоохранительная деятельность», рассказал, что в техникуме сильный преподавательский состав, а учебный материал усваивается быстро и понятно. «Я студент „Дмитровского техникума“ по специальности „Правоохранительная деятельность“, учусь на первом курсе. На наших занятиях все прекрасно и понятно, потому что у нас очень хороший педагогический состав», — подчеркнул он. Помимо учебы студенты активно участвуют во внеурочной жизни. В техникуме развиты молодежные движения, волонтерские проекты и благотворительные инициативы. Студенты собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, участвуют в общественных акциях и развивают социальные проекты.

Почему колледжи становятся популярнее Проект «Профессионалитет» в Подмосковье уже охватывает 37 колледжей и два вуза. К программе подключились 128 предприятий, заинтересованных в молодых специалистах. Такие перемены замечают и школьники. Сейчас около шести из десяти абитуриентов Московской области выбирают среднее профессиональное образование. С этого года для старшеклассников региона действуют особые условия: достаточно сдать два экзамена, чтобы поступить и быстрее начать строить карьеру. Новая формула успеха Если раньше колледж считался запасным вариантом, то теперь он все чаще становится прямым маршрутом к профессии, зарплате и востребованности на рынке труда. И «Дмитровский техникум» показывает, как эта система работает уже сегодня.